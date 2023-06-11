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О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США

О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США - 11.06.2023 Украина.ру

О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США

Политолог-американист Георгий Бовт прокомментировал для Украина.ру предвыборную гонку в США и новых кандидатов в ней, конфронтацию США с другими странами и блоками, а также актуальное состояние БРИКС

2023-06-11T11:58

2023-06-11T11:58

2023-06-11T11:58

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0:38 – Выборы в США: гонка уже началась; 1:55 – Фавориты и новички; 3:35 – Транши США Киеву; 4:58 – Пропажа американского авианосца; 5:53 – Блоковая конфронтация Запада и Китая; 8:07 – Конфликт на Украине и противостояние гигантов; 8:50 – Саудовская Аравия и США; 11:33 – Саммит БРИКС в ЮАР;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, георгий бовт, сша, брикс, президентские выборы, украина, видео