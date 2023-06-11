О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США - 11.06.2023 Украина.ру
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О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США
О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США - 11.06.2023 Украина.ру
О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США
Политолог-американист Георгий Бовт прокомментировал для Украина.ру предвыборную гонку в США и новых кандидатов в ней, конфронтацию США с другими странами и блоками, а также актуальное состояние БРИКС
2023-06-11T11:58
2023-06-11T11:58
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президентские выборы
украина
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0:38 – Выборы в США: гонка уже началась; 1:55 – Фавориты и новички; 3:35 – Транши США Киеву; 4:58 – Пропажа американского авианосца; 5:53 – Блоковая конфронтация Запада и Китая; 8:07 – Конфликт на Украине и противостояние гигантов; 8:50 – Саудовская Аравия и США; 11:33 – Саммит БРИКС в ЮАР;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, георгий бовт, сша, брикс, президентские выборы, украина, видео
Новости, Видео, Георгий Бовт, США, БРИКС, президентские выборы, Украина

О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США

11:58 11.06.2023
 
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Политолог-американист Георгий Бовт прокомментировал для Украина.ру предвыборную гонку в США и новых кандидатов в ней, конфронтацию США с другими странами и блоками, а также актуальное состояние БРИКС
0:38 – Выборы в США: гонка уже началась;
1:55 – Фавориты и новички;
3:35 – Транши США Киеву;
4:58 – Пропажа американского авианосца;
5:53 – Блоковая конфронтация Запада и Китая;
8:07 – Конфликт на Украине и противостояние гигантов;
8:50 – Саудовская Аравия и США;
11:33 – Саммит БРИКС в ЮАР;
 
НовостиВидеоГеоргий БовтСШАБРИКСпрезидентские выборыУкраина
 
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