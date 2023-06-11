Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
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Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ
Украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области. Об этом написал на днях американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack
2023-06-11T10:13
2023-06-11T10:29
всу
потери
новости
украина
владимир зеленский
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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил "новость, которую не хотел слышать" – о больших потерях и неудачах украинских войск при попытках наступления на регион.Как указал журналист, "пожалуй, лучшей" в ВСУ 47-й механизированной бригаде, обученной в странах НАТО, оснащенной современным оборудованием и техникой, включая американские БМП Bradley, при поддержке огромного количества артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS, не удалось отбросить российских военных."Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", - заверил Брайен.В минувшую пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.На днях Брайен в колонке для издания Asia Times предрек крах Владимиру Зеленскому. Такой вариант развития украинского конфликта колумнист счел наиболее вероятным. По его словам, если киевские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.
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всу, потери, новости, украина, владимир зеленский
ВСУ, потери, Новости, Украина, Владимир Зеленский

Экс-сотрудник Пентагона рассказал о больших потерях и неудачах ВСУ

10:13 11.06.2023 (обновлено: 10:29 11.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области. Об этом написал на днях американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, посетивший подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, получил "новость, которую не хотел слышать" – о больших потерях и неудачах украинских войск при попытках наступления на регион.

"Русским удалось подбить много украинских танков, в том числе поставленные французами (колесные – ред.) AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил", - отметил Брайен.

Как указал журналист, "пожалуй, лучшей" в ВСУ 47-й механизированной бригаде, обученной в странах НАТО, оснащенной современным оборудованием и техникой, включая американские БМП Bradley, при поддержке огромного количества артиллерии, в том числе РСЗО HIMARS, не удалось отбросить российских военных.
"Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", - заверил Брайен.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
На пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в субботу Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но не уточнил, на какой стадии они находятся.
На днях Брайен в колонке для издания Asia Times предрек крах Владимиру Зеленскому. Такой вариант развития украинского конфликта колумнист счел наиболее вероятным. По его словам, если киевские власти будут продолжать вести боевые действия, то им придется заплатить огромную цену людскими и материальными ресурсами.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 16:40
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на Запорожском и Южно - Донецком направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки 300 человек и четыре "Леопарда", сообщили в телеграм-канале ведомства 10 июня
 
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