https://ukraina.ru/20230608/1047015962.html
Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ
Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ
ВСУ необходимо отодвинуть от границ России не менее чем на 500 километров, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости 8 июня
2023-06-08T10:07
2023-06-08T10:07
2023-06-08T10:07
новости
денис пушилин
сво
украина
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Освобождения возвращённых регионов России в их административных границах недостаточно, потому что обстрелы с украинской стороны продолжаются.Врио главы ДНР подчеркнул, что это необходимо сделать потому что российская сторона понимает, что имеет дело с киевским режимом, который полностью в подчинении Западу.Российские силы встали на Днепре и возникла пауза. Этот момент противник использует для того, чтобы перегруппировать силы, пополнить запасы оружия и промыть мозги оставшимся гражданам на оставшейся части Украины, добавил Пушилин.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230608/1046998679.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, сво, украина
Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ
ВСУ необходимо отодвинуть от границ России не менее чем на 500 километров, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости 8 июня
Освобождения возвращённых регионов России в их административных границах недостаточно, потому что обстрелы с украинской стороны продолжаются.
"Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде", — сказал Пушилин.
Врио главы ДНР подчеркнул, что это необходимо сделать потому что российская сторона понимает, что имеет дело с киевским режимом, который полностью в подчинении Западу.
Российские силы встали на Днепре и возникла пауза. Этот момент противник использует для того, чтобы перегруппировать силы, пополнить запасы оружия и промыть мозги оставшимся гражданам на оставшейся части Украины, добавил Пушилин.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.
Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.