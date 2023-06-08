Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
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Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ
Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ
ВСУ необходимо отодвинуть от границ России не менее чем на 500 километров, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости 8 июня
2023-06-08T10:07
2023-06-08T10:07
новости
денис пушилин
сво
украина
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Освобождения возвращённых регионов России в их административных границах недостаточно, потому что обстрелы с украинской стороны продолжаются.Врио главы ДНР подчеркнул, что это необходимо сделать потому что российская сторона понимает, что имеет дело с киевским режимом, который полностью в подчинении Западу.Российские силы встали на Днепре и возникла пауза. Этот момент противник использует для того, чтобы перегруппировать силы, пополнить запасы оружия и промыть мозги оставшимся гражданам на оставшейся части Украины, добавил Пушилин.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, денис пушилин, сво, украина
Новости, Денис Пушилин, СВО, Украина

Пушилин рассказал, до какого рубежа нужно отодвинуть ВСУ

10:07 08.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ необходимо отодвинуть от границ России не менее чем на 500 километров, но в дальнейшем нужно освобождать всю Украину, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости 8 июня
Освобождения возвращённых регионов России в их административных границах недостаточно, потому что обстрелы с украинской стороны продолжаются.
"Насколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде", — сказал Пушилин.
Врио главы ДНР подчеркнул, что это необходимо сделать потому что российская сторона понимает, что имеет дело с киевским режимом, который полностью в подчинении Западу.
Российские силы встали на Днепре и возникла пауза. Этот момент противник использует для того, чтобы перегруппировать силы, пополнить запасы оружия и промыть мозги оставшимся гражданам на оставшейся части Украины, добавил Пушилин.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, наступление ВСУ могут начать на разных участках фронта. С помощью обманных маневров они попытаются замаскировать направление главного удара, добавил он.
Российские войска хорошо подготовлены и смогут успешно предотвратить прорыв ВСУ. И наши фланговые удары разрушат планы противника, отметил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
04:55
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