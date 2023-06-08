https://ukraina.ru/20230608/1047014207.html

Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией

Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией - 08.06.2023 Украина.ру

Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией

Международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ответственны за работу в современном инфопространстве. Именно это позволит избежать ситуаций распространения недостоверных данных. Такое заявление 8 июня сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству РИА Новости

2023-06-08T08:48

2023-06-08T08:48

2023-06-08T08:48

новости

магатэ

рафаэль гросси

ответственность

информация

работа

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Гросси отметил, что при нынешней свободе в интернете, позволяющей "вбрасывать вещи, которые могут быть или не быть правдой", международным компаниям нужно взять на себя ответственность за полноценное информирование населения."Я рассматриваю социальные медиа, социальную коммуникацию, в какой бы то ни было форме, как возможность для нас сделать наш посыл понятным всем и, надеюсь, получить поддержку, в которой мы нуждаемся", - заключил глава МАГАТЭ.

https://ukraina.ru/20230608/1047014075.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, магатэ, рафаэль гросси, ответственность, информация, работа