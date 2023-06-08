Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией - 08.06.2023 Украина.ру
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Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией
Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией - 08.06.2023 Украина.ру
Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией
Международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ответственны за работу в современном инфопространстве. Именно это позволит избежать ситуаций распространения недостоверных данных. Такое заявление 8 июня сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству РИА Новости
2023-06-08T08:48
2023-06-08T08:48
новости
магатэ
рафаэль гросси
ответственность
информация
работа
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Гросси отметил, что при нынешней свободе в интернете, позволяющей "вбрасывать вещи, которые могут быть или не быть правдой", международным компаниям нужно взять на себя ответственность за полноценное информирование населения."Я рассматриваю социальные медиа, социальную коммуникацию, в какой бы то ни было форме, как возможность для нас сделать наш посыл понятным всем и, надеюсь, получить поддержку, в которой мы нуждаемся", - заключил глава МАГАТЭ.
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новости, магатэ, рафаэль гросси, ответственность, информация, работа
Новости, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ответственность, информация, работа

Это ответственность самих международных организаций: Гросси назвал секрет борьбы с дезинформацией

08:48 08.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Международные организации, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ответственны за работу в современном инфопространстве. Именно это позволит избежать ситуаций распространения недостоверных данных. Такое заявление 8 июня сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству РИА Новости
"Ответственность современных международных организаций… заключается в том, чтобы присутствовать в этом пространстве, будь то киберпространство или как бы вы это не назвали, информационное пространство, присутствовать и выдавать информацию вовремя и в понятной манере", - сказал он.
Гросси отметил, что при нынешней свободе в интернете, позволяющей "вбрасывать вещи, которые могут быть или не быть правдой", международным компаниям нужно взять на себя ответственность за полноценное информирование населения.
"Я рассматриваю социальные медиа, социальную коммуникацию, в какой бы то ни было форме, как возможность для нас сделать наш посыл понятным всем и, надеюсь, получить поддержку, в которой мы нуждаемся", - заключил глава МАГАТЭ.
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НовостиМАГАТЭРафаэль Гроссиответственностьинформацияработа
 
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