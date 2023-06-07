https://ukraina.ru/20230607/1046991384.html
Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках... Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T12:45
2023-06-07T12:45
2023-06-07T12:45
никита мендкович
видео
россия
украина
сво
сша
выборы
запад
кнр (китай)
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046990968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1be215fe068836b24d2998bc420d27ad.jpg
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках повторения холодной войны в Азии и о предстоящем саммите БРИКС в ЮАР: 00:41 - Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия; 03:17 - Об идее Запада по заморозке украинского конфликта; 04:59 - О вероятности переломного момента без решающих побед на поле боя; 06:36 - Останется ли конфликт на Украине в острой фазе до выборов в США? 08:42 - Каковы риски повторения войны в Азии? 12:09 - Саммит БРИКС в ЮАР как красная тряпка для Запада; 14:36 - О попытке переворота в Кыргызстане.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046990968_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b1759f49ce8aa521852668a72b32397.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
никита мендкович, видео, россия, украина, сво, сша, выборы, запад, кнр (китай), азия, брикс, юар, каховская гэс, запорожская аэс, каховка, новая каховка, видео
Никита Мендкович, Видео, Россия, Украина, СВО, США, выборы, Запад, КНР (Китай), Азия, БРИКС, ЮАР, Каховская ГЭС, Запорожская АЭС, Каховка, Новая Каховка
Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках повторения холодной войны в Азии и о предстоящем саммите БРИКС в ЮАР:
00:41 - Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия;
03:17 - Об идее Запада по заморозке украинского конфликта;
04:59 - О вероятности переломного момента без решающих побед на поле боя;
06:36 - Останется ли конфликт на Украине в острой фазе до выборов в США?
08:42 - Каковы риски повторения войны в Азии?
12:09 - Саммит БРИКС в ЮАР как красная тряпка для Запада;
14:36 - О попытке переворота в Кыргызстане.