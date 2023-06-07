https://ukraina.ru/20230607/1046991384.html

Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео

Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео - 07.06.2023 Украина.ру

Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках... Украина.ру, 07.06.2023

2023-06-07T12:45

2023-06-07T12:45

2023-06-07T12:45

никита мендкович

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азия

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках повторения холодной войны в Азии и о предстоящем саммите БРИКС в ЮАР: 00:41 - Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия; 03:17 - Об идее Запада по заморозке украинского конфликта; 04:59 - О вероятности переломного момента без решающих побед на поле боя; 06:36 - Останется ли конфликт на Украине в острой фазе до выборов в США? 08:42 - Каковы риски повторения войны в Азии? 12:09 - Саммит БРИКС в ЮАР как красная тряпка для Запада; 14:36 - О попытке переворота в Кыргызстане.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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