Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
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Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео - 07.06.2023 Украина.ру
Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках... Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T12:45
2023-06-07T12:45
никита мендкович
видео
россия
украина
сво
сша
выборы
запад
кнр (китай)
азия
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках повторения холодной войны в Азии и о предстоящем саммите БРИКС в ЮАР: 00:41 - Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия; 03:17 - Об идее Запада по заморозке украинского конфликта; 04:59 - О вероятности переломного момента без решающих побед на поле боя; 06:36 - Останется ли конфликт на Украине в острой фазе до выборов в США? 08:42 - Каковы риски повторения войны в Азии? 12:09 - Саммит БРИКС в ЮАР как красная тряпка для Запада; 14:36 - О попытке переворота в Кыргызстане.
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никита мендкович, видео, россия, украина, сво, сша, выборы, запад, кнр (китай), азия, брикс, юар, каховская гэс, запорожская аэс, каховка, новая каховка, видео
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Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео

12:45 07.06.2023
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, а также рассказал о рисках повторения холодной войны в Азии и о предстоящем саммите БРИКС в ЮАР:
00:41 - Подрыв Каховской ГЭС: каковы последствия;
03:17 - Об идее Запада по заморозке украинского конфликта;
04:59 - О вероятности переломного момента без решающих побед на поле боя;
06:36 - Останется ли конфликт на Украине в острой фазе до выборов в США?
08:42 - Каковы риски повторения войны в Азии?
12:09 - Саммит БРИКС в ЮАР как красная тряпка для Запада;
14:36 - О попытке переворота в Кыргызстане.
 
Никита МендковичВидеоРоссияУкраинаСВОСШАвыборыЗападКНР (Китай)АзияБРИКСЮАРКаховская ГЭСЗапорожская АЭСКаховкаНовая Каховка
 
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