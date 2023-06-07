Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление - 07.06.2023 Украина.ру
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Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление
Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление - 07.06.2023 Украина.ру
Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление
России необходимо остановить киевский режим, после чего начать наступление, цель которого полное низложение преступной украинской власти, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 7 июня
2023-06-07T12:02
2023-06-07T12:03
новости
дмитрий медведев
всу
россия
наступление
киевский режим
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США усомнились в успехе украинского контрнаступления. Как ранее сообщило издание Politico, аналитики не дают не оптимистичных прогнозов относительно перспектив контрнаступления ВСУ.Цель наступления РФ на сегодня не только в освобождении русских земель и в защите людей. Его цель полное низложение нацистского киевского режима, который окопался на Украине, подчеркнул Медведев.Он предупредил, что нельзя недооценивать противника. Весь западный мир оказывает ему поддержку. Запад готов на всё, чтобы стереть Россию с лица земли, добавил замглавы Совбеза.Кроме того, Медведев оценил идущее контрнаступление ВСУ. По его словам, оно не является неожиданным для РФ. Ведь Киеву надо оправдывать полученные от Запада средства и вооружения.Надо оправдывать полученную от Запада помощь. Разочарование хозяев может стоить Владимиру Зеленскому не только постов, свободы, но и самой жизни, заключил Медведев.В интервью изданию Украина.ру военный историк Артем Драбкин рассказал ранее, что специальная военная операция на Украине - это событие планетарного масштаба, которое полностью перекроит весь существующий мир.Это мировая война, ведущаяся в очень ограниченном временном и пространственном промежутке, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дмитрий медведев, всу, россия, наступление, киевский режим
Новости, Дмитрий Медведев, ВСУ, Россия, наступление, киевский режим

Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление

12:02 07.06.2023 (обновлено: 12:03 07.06.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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России необходимо остановить киевский режим, после чего начать наступление, цель которого полное низложение преступной украинской власти, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 7 июня
США усомнились в успехе украинского контрнаступления. Как ранее сообщило издание Politico, аналитики не дают не оптимистичных прогнозов относительно перспектив контрнаступления ВСУ.

"Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель - полное низложение нацистского киевского режима", - заявил Медведев.

Цель наступления РФ на сегодня не только в освобождении русских земель и в защите людей. Его цель полное низложение нацистского киевского режима, который окопался на Украине, подчеркнул Медведев.
Он предупредил, что нельзя недооценивать противника. Весь западный мир оказывает ему поддержку. Запад готов на всё, чтобы стереть Россию с лица земли, добавил замглавы Совбеза.
Кроме того, Медведев оценил идущее контрнаступление ВСУ. По его словам, оно не является неожиданным для РФ. Ведь Киеву надо оправдывать полученные от Запада средства и вооружения.
Надо оправдывать полученную от Запада помощь. Разочарование хозяев может стоить Владимиру Зеленскому не только постов, свободы, но и самой жизни, заключил Медведев.
В интервью изданию Украина.ру военный историк Артем Драбкин рассказал ранее, что специальная военная операция на Украине - это событие планетарного масштаба, которое полностью перекроит весь существующий мир.
Это мировая война, ведущаяся в очень ограниченном временном и пространственном промежутке, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостиДмитрий МедведевВСУРоссиянаступлениекиевский режим
 
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