Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники
"Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материале.
Факт консультаций подтвердил и австралийский эксперт Роберт Поттер, однако он отметил. что стороны еще не достигли конкретной договоренности.
Между тем, известно, что Вашингтон, который владеет правами интеллектуальной собственности на эти истребители, уже дал согласие на передачу машин Киеву.
В настоящее время F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если истребители не передадут Киеву, их продадут частной авиационной компании или утилизируют.
По информации осведомленного источника газеты, часть самолетов годятся только на детали.
07:47"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозамиВ рамках предстоящего пакета военной помощи Австралия собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Такое сообщение 6 июня опубликовало австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на собственные неназванные источники