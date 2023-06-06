Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - 06.06.2023 Украина.ру
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Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - 06.06.2023 Украина.ру
Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета
Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники
2023-06-06T09:40
2023-06-06T09:40
новости
украина
истребители
самолеты
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"Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материале.Факт консультаций подтвердил и австралийский эксперт Роберт Поттер, однако он отметил. что стороны еще не достигли конкретной договоренности.Между тем, известно, что Вашингтон, который владеет правами интеллектуальной собственности на эти истребители, уже дал согласие на передачу машин Киеву.В настоящее время F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если истребители не передадут Киеву, их продадут частной авиационной компании или утилизируют. По информации осведомленного источника газеты, часть самолетов годятся только на детали.
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новости, украина, истребители, самолеты
Новости, Украина, истребители, самолеты

Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета

09:40 06.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники
"Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материале.
Факт консультаций подтвердил и австралийский эксперт Роберт Поттер, однако он отметил. что стороны еще не достигли конкретной договоренности.
Между тем, известно, что Вашингтон, который владеет правами интеллектуальной собственности на эти истребители, уже дал согласие на передачу машин Киеву.
В настоящее время F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если истребители не передадут Киеву, их продадут частной авиационной компании или утилизируют.
По информации осведомленного источника газеты, часть самолетов годятся только на детали.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
07:47
"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозамиВ рамках предстоящего пакета военной помощи Австралия собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Такое сообщение 6 июня опубликовало австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на собственные неназванные источники
 
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