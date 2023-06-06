https://ukraina.ru/20230606/1046936062.html

Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета

Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета - 06.06.2023 Украина.ру

Вашингтон уже утвердил: Австралия, США и Украина обсуждают передачу ВСУ 41 списанного самолета

Австралия, США и Украина обсуждают передачу Киеву 41 списанного истребителя F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщила газета Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники

2023-06-06T09:40

2023-06-06T09:40

2023-06-06T09:40

новости

украина

истребители

самолеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101492/48/1014924828_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_8c485ea823ada03049d75d1cd0076a12.jpg

"Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 F/A-18 Hornet ВВС Австралии в Киев", - говорится в материале.Факт консультаций подтвердил и австралийский эксперт Роберт Поттер, однако он отметил. что стороны еще не достигли конкретной договоренности.Между тем, известно, что Вашингтон, который владеет правами интеллектуальной собственности на эти истребители, уже дал согласие на передачу машин Киеву.В настоящее время F/A-18 Hornet находятся на базе вблизи австралийского Ньюкасла. Если истребители не передадут Киеву, их продадут частной авиационной компании или утилизируют. По информации осведомленного источника газеты, часть самолетов годятся только на детали.

https://ukraina.ru/20230606/1046934574.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, истребители, самолеты