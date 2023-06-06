https://ukraina.ru/20230606/1046934574.html
"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами
"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами - 06.06.2023 Украина.ру
"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами
В рамках предстоящего пакета военной помощи Австралия собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Такое сообщение 6 июня опубликовало австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на собственные неназванные источники
2023-06-06T07:47
2023-06-06T07:47
2023-06-06T07:47
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австралия
военная
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"Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры", - говорится в сообщении издания.Ожидается, что о новом пакете помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.По информации издания, австралийская армия выступала против передачи Hawkei Киеву из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать ВСУ большим количеством запчастей. Однако минобороны Украины отметило, что проблемы с тормозами его не волнуют, добавив, что бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск.Список военной помощи от Австралии не так значителен, как от других стран Запада. Так, я в январе контингент из 70 инструкторов Австралийских сил обороны присоединится к многонациональной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании. До этого Канберра пересылала Украине 30 бронетранспортёров Bushmaster. Было это в октябре прошлого года.Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230606/1046914161.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, австралия, военная, военная помощь
"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами
В рамках предстоящего пакета военной помощи Австралия собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Такое сообщение 6 июня опубликовало австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на собственные неназванные источники
"Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры", - говорится в сообщении издания.
Ожидается, что о новом пакете помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.
По информации издания, австралийская армия выступала против передачи Hawkei Киеву из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать ВСУ большим количеством запчастей. Однако минобороны Украины отметило, что проблемы с тормозами его не волнуют, добавив, что бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск.
Список военной помощи от Австралии не так значителен, как от других стран Запада. Так, я в январе контингент из 70 инструкторов Австралийских сил обороны присоединится к многонациональной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.
До этого Канберра пересылала Украине 30 бронетранспортёров Bushmaster. Было это в октябре прошлого года.
Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.