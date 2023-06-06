https://ukraina.ru/20230606/1046934574.html

"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами

"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами - 06.06.2023 Украина.ру

"Новая влюбленность": Киев получит от Австралии броневики Hawkei с неисправными тормозами

В рамках предстоящего пакета военной помощи Австралия собирается передать Киеву бронированные машины Hawkei с неисправными тормозами. Такое сообщение 6 июня опубликовало австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на собственные неназванные источники

2023-06-06T07:47

2023-06-06T07:47

2023-06-06T07:47

новости

украина

австралия

военная

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038874780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6287a6ee570c3e5be25e59daa54952de.jpg

"Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры", - говорится в сообщении издания.Ожидается, что о новом пакете помощи объявят к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.По информации издания, австралийская армия выступала против передачи Hawkei Киеву из-за неисправности тормозов и необходимости снабжать ВСУ большим количеством запчастей. Однако минобороны Украины отметило, что проблемы с тормозами его не волнуют, добавив, что бронемашины стали "новой влюбленностью" украинских войск.Список военной помощи от Австралии не так значителен, как от других стран Запада. Так, я в январе контингент из 70 инструкторов Австралийских сил обороны присоединится к многонациональной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании. До этого Канберра пересылала Украине 30 бронетранспортёров Bushmaster. Было это в октябре прошлого года.Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230606/1046914161.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, австралия, военная, военная помощь