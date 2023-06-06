https://ukraina.ru/20230606/1046914161.html

Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ

Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ

Процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы. Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, Запад должен будет сделать выбор между миром и ядерной войной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-06T05:45

2023-06-06T05:45

2023-06-06T05:45

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ВС РФ было бы разумно нанести удары перед масштабным наступлением ВСУ, чтобы лишить их не столько техники, а топлива и боеприпасов, которых для проведения наступательных операций нужно колоссальное количество, рассказал эксперт.Это может быть наступление масштаба событий в Харьковской области или под Херсоном, когда бойня у Давыдова Брода продолжалась несколько недель. Там перемалывалось колоссальное количество ВСУ, но по непонятным причинам ВС РФ решили все это прекратить и отойти, добавил он.Когда российские войска возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, наступление, освобождение, атаки, нато