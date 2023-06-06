https://ukraina.ru/20230606/1046914161.html
Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ
Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ
Процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы. Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, Запад должен будет сделать выбор между миром и ядерной войной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T05:45
2023-06-06T05:45
2023-06-06T05:45
новости
запад
наступление
освобождение
атаки
нато
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ВС РФ было бы разумно нанести удары перед масштабным наступлением ВСУ, чтобы лишить их не столько техники, а топлива и боеприпасов, которых для проведения наступательных операций нужно колоссальное количество, рассказал эксперт.Это может быть наступление масштаба событий в Харьковской области или под Херсоном, когда бойня у Давыдова Брода продолжалась несколько недель. Там перемалывалось колоссальное количество ВСУ, но по непонятным причинам ВС РФ решили все это прекратить и отойти, добавил он.Когда российские войска возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, наступление, освобождение, атаки, нато
Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ
Процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы. Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, Запад должен будет сделать выбор между миром и ядерной войной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВС РФ было бы разумно нанести удары перед масштабным наступлением ВСУ, чтобы лишить их не столько техники, а топлива и боеприпасов, которых для проведения наступательных операций нужно колоссальное количество, рассказал эксперт.
Это может быть наступление масштаба событий в Харьковской области или под Херсоном, когда бойня у Давыдова Брода продолжалась несколько недель. Там перемалывалось колоссальное количество ВСУ, но по непонятным причинам ВС РФ решили все это прекратить и отойти, добавил он.
"Такого рода наступательной операции было бы достаточно, чтобы в корне поменять стратегию оборонительных боев. Мы же не освободили даже ДНР. Продвигаясь такими темпами, мы несколько лет будем ее освобождать, а проблему это не решит. Удары по Москве показали, что для противника никаких красных линий нет", - подчеркнул Онуфриенко.
Когда российские войска возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь