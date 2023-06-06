Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ
Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ
Процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы. Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, Запад должен будет сделать выбор между миром и ядерной войной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-06T05:45
2023-06-06T05:45
новости
запад
наступление
освобождение
атаки
нато
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ВС РФ было бы разумно нанести удары перед масштабным наступлением ВСУ, чтобы лишить их не столько техники, а топлива и боеприпасов, которых для проведения наступательных операций нужно колоссальное количество, рассказал эксперт.Это может быть наступление масштаба событий в Харьковской области или под Херсоном, когда бойня у Давыдова Брода продолжалась несколько недель. Там перемалывалось колоссальное количество ВСУ, но по непонятным причинам ВС РФ решили все это прекратить и отойти, добавил он.Когда российские войска возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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60
новости, запад, наступление, освобождение, атаки, нато
Новости, Запад, наступление, освобождение, атаки, НАТО

Военный эксперт объяснил, куда должна ударить Россия, чтобы остановить наступление ВСУ

05:45 06.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Процесс, который сейчас идет на Украине, — начало передела всей карты мира, а не только Европы. Когда между ВС РФ и войсками НАТО не останется никаких прослоек, Запад должен будет сделать выбор между миром и ядерной войной. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
ВС РФ было бы разумно нанести удары перед масштабным наступлением ВСУ, чтобы лишить их не столько техники, а топлива и боеприпасов, которых для проведения наступательных операций нужно колоссальное количество, рассказал эксперт.
Это может быть наступление масштаба событий в Харьковской области или под Херсоном, когда бойня у Давыдова Брода продолжалась несколько недель. Там перемалывалось колоссальное количество ВСУ, но по непонятным причинам ВС РФ решили все это прекратить и отойти, добавил он.
"Такого рода наступательной операции было бы достаточно, чтобы в корне поменять стратегию оборонительных боев. Мы же не освободили даже ДНР. Продвигаясь такими темпами, мы несколько лет будем ее освобождать, а проблему это не решит. Удары по Москве показали, что для противника никаких красных линий нет", - подчеркнул Онуфриенко.
Когда российские войска возьмут под контроль территорию Украины, мы сможем договариваться с Западом. Это нанесет серьезный имиджевый удар по США и докажет, что Россия достаточно сильна, умеет защищать свои интересы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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