Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ - 01.06.2023 Украина.ру
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Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ
Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ - 01.06.2023 Украина.ру
Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ
На мэра Киева Виталия Кличко, когда он приехал на место падения обломков ракеты в Деснянском районе, накричали жители столицы Украины, обвиняя местные власти в том, что бомбоубежища постоянно закрыты, соответствующее видео 1 июня опубликовали местные СМИ
2023-06-01T11:30
2023-06-01T11:30
новости
киев
виталий кличко
бомбоубежища
украина
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от представителей местной власти предоставить мирным гражданам быстрый и беспрепятственный доступ к укрытиям.Незадолго до инцидента с Кличко украинские СМИ сообщили о гибели трёх мирных жителей в Деснянском районе Киева из-за того, что убежище поликлиники №3 было закрыто. Горожане погибли при падении обломков сбитой ракеты, утверждают журналисты.На кадрах видео с Кличко мирные жители на повышенных тонах говорили мэру о том, что городские бомбоубежища постоянно закрыты.Они требовали от градоначальника дать ответ на вопрос, почему укрытия закрыты и где есть открытые убежища.Жители Деснянского района сказали, что там нет убежищ, а по телефонным номерам, где можно узнать о их нахождении, им отвечают, что местные всё знают.Кличко после этих слов долго молчал и начал говорить о произошедшем событии на украинском языке, а киевляне перебили его на русском, громко сказав мэру отвечать на поставленный ими вопрос – глава Киевской администрации проигнорировал их слова.На видео мэр Киева не подтвердил информацию о том, что убежище поликлиники №3 было закрыто, но мирные жители сказали, что именно так и было, а одна из корреспондентов задала ему вопрос, почему муж погибшей при этом женщины говорит, что его жена не могла попасть в укрытие, так как его двери были закрыты.На камеру Кличко ответил на этот вопрос, скинув с себя ответственность за это на глав административных районов и заведующих тех зданий, где находятся укрытия.
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новости, киев, виталий кличко, бомбоубежища, украина
Новости, Киев, Виталий Кличко, бомбоубежища, Украина

Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ

11:30 01.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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На мэра Киева Виталия Кличко, когда он приехал на место падения обломков ракеты в Деснянском районе, накричали жители столицы Украины, обвиняя местные власти в том, что бомбоубежища постоянно закрыты, соответствующее видео 1 июня опубликовали местные СМИ
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от представителей местной власти предоставить мирным гражданам быстрый и беспрепятственный доступ к укрытиям.
Незадолго до инцидента с Кличко украинские СМИ сообщили о гибели трёх мирных жителей в Деснянском районе Киева из-за того, что убежище поликлиники №3 было закрыто. Горожане погибли при падении обломков сбитой ракеты, утверждают журналисты.
"Сейчас следователи пытаются установить, было открыто или закрыто бомбоубежище так как центральные двери полностью выбиты ударной волной. Но следователи СБУ пытаются это выяснить", – оправдался Кличко.
На кадрах видео с Кличко мирные жители на повышенных тонах говорили мэру о том, что городские бомбоубежища постоянно закрыты.
Они требовали от градоначальника дать ответ на вопрос, почему укрытия закрыты и где есть открытые убежища.
Жители Деснянского района сказали, что там нет убежищ, а по телефонным номерам, где можно узнать о их нахождении, им отвечают, что местные всё знают.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 07:04
Киев уйдет в подземелье. Украинские эксперты о том, что происходит в столице УкраиныНочь на четверг в Киеве выдалась тревожной: ВС РФ наносили удары по военным объектам, при этом, по данным российской стороны, были поражены РЛС и несколько ЗРК "Пэтриот". К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет, но многим киевлянам пришлось в эту ночь прятаться в укрытиях.
Кличко после этих слов долго молчал и начал говорить о произошедшем событии на украинском языке, а киевляне перебили его на русском, громко сказав мэру отвечать на поставленный ими вопрос – глава Киевской администрации проигнорировал их слова.
На видео мэр Киева не подтвердил информацию о том, что убежище поликлиники №3 было закрыто, но мирные жители сказали, что именно так и было, а одна из корреспондентов задала ему вопрос, почему муж погибшей при этом женщины говорит, что его жена не могла попасть в укрытие, так как его двери были закрыты.
На камеру Кличко ответил на этот вопрос, скинув с себя ответственность за это на глав административных районов и заведующих тех зданий, где находятся укрытия.
 
НовостиКиевВиталий КличкобомбоубежищаУкраина
 
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