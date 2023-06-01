https://ukraina.ru/20230601/1046790601.html

Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ

Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ - 01.06.2023 Украина.ру

Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ

На мэра Киева Виталия Кличко, когда он приехал на место падения обломков ракеты в Деснянском районе, накричали жители столицы Украины, обвиняя местные власти в том, что бомбоубежища постоянно закрыты, соответствующее видео 1 июня опубликовали местные СМИ

2023-06-01T11:30

2023-06-01T11:30

2023-06-01T11:30

новости

киев

виталий кличко

бомбоубежища

украина

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от представителей местной власти предоставить мирным гражданам быстрый и беспрепятственный доступ к укрытиям.Незадолго до инцидента с Кличко украинские СМИ сообщили о гибели трёх мирных жителей в Деснянском районе Киева из-за того, что убежище поликлиники №3 было закрыто. Горожане погибли при падении обломков сбитой ракеты, утверждают журналисты.На кадрах видео с Кличко мирные жители на повышенных тонах говорили мэру о том, что городские бомбоубежища постоянно закрыты.Они требовали от градоначальника дать ответ на вопрос, почему укрытия закрыты и где есть открытые убежища.Жители Деснянского района сказали, что там нет убежищ, а по телефонным номерам, где можно узнать о их нахождении, им отвечают, что местные всё знают.Кличко после этих слов долго молчал и начал говорить о произошедшем событии на украинском языке, а киевляне перебили его на русском, громко сказав мэру отвечать на поставленный ими вопрос – глава Киевской администрации проигнорировал их слова.На видео мэр Киева не подтвердил информацию о том, что убежище поликлиники №3 было закрыто, но мирные жители сказали, что именно так и было, а одна из корреспондентов задала ему вопрос, почему муж погибшей при этом женщины говорит, что его жена не могла попасть в укрытие, так как его двери были закрыты.На камеру Кличко ответил на этот вопрос, скинув с себя ответственность за это на глав административных районов и заведующих тех зданий, где находятся укрытия.

https://ukraina.ru/20230519/1046334087.html

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новости, киев, виталий кличко, бомбоубежища, украина