https://ukraina.ru/20230601/1046742602.html

Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от Эрдогана

Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от Эрдогана - 01.06.2023 Украина.ру

Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от Эрдогана

Несмотря на то, что официальные итоги президентских выборов в Турции будут объявлены только в четверг, 1 июня, их результат уже известен: по результатам подсчёта более 99% голосов победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, получивший более 52% голосов избирателей и опередивший своего конкурента Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%.

2023-06-01T06:07

2023-06-01T06:07

2023-06-01T06:07

россия

турция

эрдоган

президентские выборы

давутоглу ахмет

закавказье

владимир путин

межгосударственные отношения

запад

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046745006_0:167:2989:1848_1920x0_80_0_0_635ffeebcb464dced53dff938c4fe2c6.jpg

Таким образом, в ближайшей перспективе текущий внутри- и внешнеполитический курс Анкары будет сохранён.Эрдогана уже поздравил президент РФ Владимир Путин. "Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента", - написал Путин в поздравительной телеграмме.Для России победа Эрдогана прежде всего означает сохранение привычной схемы отношений с Турцией – противоречивых, таящих множество рисков, но при этом, безусловно, несущих в себе множество выгод, да и в целом представляющих собой фактор, значение которого для Москвы постоянно растёт. В этом плане в России многие опасались победы Кылычдароглу, обещавшего вновь сблизить Турцию с Западом. С точки зрения политической платформы кандидата от оппозиции шаги в этом направлении представляются вполне логичными: Кылычдароголу возглавляет Республиканскую народную партию, придерживающуюся идей основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля (Ататюрка). Ататюрк последовательно выступал за светский характер Турции и неоднократно заявлял, что она должна стать европейской страной. Однако кемализм уже давно утерял лидирующие позиции в турецкой политике.Разумеется, для российской аудитории особенно интересен вопрос, какие идеологические постулаты определяют действия Реджепа Тайипа Эрдогана – особенно во внешнеполитической сфере.Эрдогана называют исламистом, но здесь важно понимать, что именно представляет собой та ветвь турецкого исламизма, которой изначально придерживался нынешний турецкий лидер, и как эволюционировали его взгляды с течением времени. Он является выходцем из движения "Милли Гёрюш" ("Национальное видение"), основанного в конце 60-х годов Неджметтином Эрбаканом, считающимся одним из наиболее известных идеологов "политического ислама". Эрбакан последовательно выступал против сближения Турции с Западом, считая, что государство должно развиваться с опорой на собственные силы и местные традиционные ценности – в первую очередь, религиозные. Под развитием, помимо прочего, подразумевалась индустриализация и формирование суверенной экономической модели.Необходимо отметить, что "исламизм" разного толка, равно как и некоторые другие политические течения, начали усиливать своё влияние в Турции не просто так. Причиной тому стал огромный разрыв, возникший между кемалистской элитой и подавляющим большинством турецкого населения. Европеизированные, получившие блестящее образование в лучших западных университетах представители турецкого правящего класса всё больше отдалялись от простого народа, и возникший разрыв не могли не заполнить те, кто желал играть роль всё более весомой политической альтернативы: консерваторы-исламисты, националисты, фашисты, левые – в общем, весь политический спектр.Здесь стоит напомнить, что в турецкой политике одну из ключевых ролей традиционно играла армия, являвшаяся, помимо прочего, гарантом сохранения светского характера государства. Партии, связанные с "Милли Гёрюш", периодически запрещались, а регулярно устраиваемые турецкими военными перевороты приводили к репрессиям против их идейных оппонентов – в частности, Эрбакан несколько раз отсидел в тюрьме. Уголовному преследованию подвергался и его молодой последователь Эрдоган. В 1994 году он выиграл выборы мэра Стамбула, а в 1997 провёл в заключении четыре месяца. Его обвинили в разжигании ненависти за то, что он публично провозгласил следующее: "Мечети – наши казармы, минареты – наши мечи, купола – наши шлемы, а верующие – наши солдаты". Эрдоган утверждал, что взял эту цитату из произведения поэта-пантюркиста Зии Гёкальпа. "Наш выбор – ислам", - добавил тогда будущий турецкий лидер.Однако впоследствии нынешний турецкий лидер дистанцировался от догм Эрбакана и основал Партию справедливости и развития, изначально стоявшую на прозападных позициях и выступавшую за вступление Турции в Евросоюз. В тот период Эрдоган, говоря о своих политических убеждениях, предпочитал называть себя "консервативным демократом". Во внешней политике была провозглашена доктрина "ноль проблем с соседями", автором которой стал тогдашний глава МИД Ахмет Давутоглу, и которая подразумевала повышение влияния Анкары на страны, чьи территории некогда входили в состав Османской империи, без использования военной силы и прямого вмешательства в их внутренние дела. В 2003 году Эрдоган стал премьер-министром Турции, и на протяжении следующих десяти лет действия его правительства привели к существенному росту экономики и благосостояния общества. На тот момент внутри турецких элит в целом продолжал действовать консенсус, связанный с необходимостью евроинтеграции страны.Необходимо отметить, что турецкая политическая система с XX века подразумевала наличие множества различных центров влияния, часть из которых была связана с внешними игроками. На протяжении всего периода своего нахождения у власти Эрдоган последовательно укреплял собственные позиции и нейтрализовывал конкурентов. В частности, ему удалось то, что многие считали невозможным – он фактически лишил самостоятельной политической силы местный генералитет. В частности, в 2007 году был начат разгром организации под названием "Эргенекон" - тайной структуры, объединившей многих высокопоставленных военных, сотрудников спецслужб, политиков и общественных деятелей. По обвинению в подготовке госпереворота были осуждены несколько сотен человек.На тот момент Эрдоган активно сотрудничал с другим ярким представителем современной турецкой политики – Фетхуллахом Гюленом. Гюлен, исламский мыслитель и общественный деятель, основатель движения "Хизмет" ("Служение"), в целом поддерживал усилия турецкого руководства по борьбе с военными, традиционно являвшимися противниками исламистов. "Хизмет" стал одним из наиболее известных инструментов турецкой "мягкой силы": в частности, представители движения открыли по всему миру множество лицеев, ученики которых получали качественное образование и параллельно обрабатывались в духе "демократического ислама". Однако последователи проживавшего с конца 90-х в США Гюлена оказывали на деятельность турецкого госаппарата такое влияние, что это не могло не привести к конфликту с официальной властью, которую Эрдоган всё больше ассоциировал с собой. В итоге все структуры Гюлена в Турции были запрещены, а сам он объявлен в розыск.И, несомненно, одним из самых ярких эпизодов, связанных с укреплением личной власти нынешнего турецкого лидера, стала попытка военного переворота, предпринятая против него в 2016 году. В итоге по Турции прокатилась волна репрессий, в ходе которых были арестованы более 37 тыс человек, а в большинстве государственных институтов начались массовые увольнения чиновников по малейшему подозрению в нелояльности. Так или иначе, произошедшее положило конец остаткам влияния военных на политическую жизнь Турции. В частности, опрошенные Украина.ру эксперты утверждают, что на данный момент Эрдоган пользуется полной поддержкой со стороны армии, полиции и других местных силовых структур. Кроме того, события 2016 года существенно осложнили и так непростые взаимоотношения Анкары с ведущими западными странами, которые, как считает турецкий лидер, также были причастны к подготовке переворота.Параллельно турецкий лидер инициировал процесс превращения Турции из парламентской республики в президентскую. Фактически Эрдоган на протяжении всего периода своего правления настойчиво вёл дел к полной централизации власти. И здесь стоит обратить внимание на то, что трансформированная им система внешне не выглядит как сугубо авторитарная: к примеру, соперник Эрдогана на последних выборах Кылычдароглу вёл полноценную избирательную компанию и вроде бы имел ненулевой шанс выиграть президентскую гонку. Тем не менее, как отмечают эксперты, нынешний президент контролирует не только официальные структуры, но и паравоенные формирования, а также криминальную среду, и при угрозе реальной потери власти он моментально запустил бы механизм нейтрализации конкурента.Во внешней политике режим Эрдогана, как считается, придерживается идей "неоосманизма", стремясь к восстановлению сферы исторического влияния Османской империи методами экономической экспансии и "мягкой силы". На практике, однако, это привело к тому, что Турция стала одним из самых агрессивных внешнеполитических игроков современного мира. Как иронизируют политологи, сформулированная Ахметом Давутоглу концепция "ноль проблем с соседями" быстро превратились в "ноль соседей без проблем". Отметим, именно Давутоглу в 2015 году отдал приказ сбить в небе над Сирией российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Само собой, двумя самыми яркими примерами агрессивности современной турецкой политики стало вторжение на международно признанную сирийскую территорию, а также слабо завуалированное участие в военном конфликте в Карабахе, где турецкие военные оказали деятельную поддержку азербайджанским коллегам.Помимо этого, Анкара, как известно, хорошо умеет решать сугубо военные вопросы с помощью различных прокси-группировок экстремистского толка. Речь здесь идёт отнюдь не только о мусульманских радикалах: режим "исламиста" Эрдогана отлично сотрудничает с пантюркистскими формированиями, многие члены которых вообще не являются мусульманами, придерживаясь традиционного для средневековых тюрок тенгрианства.И, разумеется, в своей внешней политике Анкара уделяет огромное внимание гуманитарным методам и технологиям. Целый ряд государственных и формально независимых структур (наиболее яркий пример – Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) ведут во множестве стран образовательную, просветительскую, экономическую, общественную и другую деятельность, способствующую росту популярности и влияния турецкого государства. В сферу интересов Турции входят Ближний Восток и Средняя Азия, Балканы и Украина. Сейчас Турция уделяет активное внимание общетюркским проектам, стремясь фактически объединить "тюркский мир" в единую сетецентричную структуру.Вместе с тем, несмотря на все усилия, которые Анкара тратит на укрепление своего влияния, общий результат этих усилий представляется неочевидным. Идеи пантюркизма в той же Средней Азии могут набирать популярность, однако местные власти и общества вряд ли захотят признавать над собой главенство Турции – даже при том условии, что она будет формально настаивать на равенстве всех тюркоязычных политических субъектов. Так уже было после распада СССР, когда его бывшие среднеазиатские республики поначалу охотно принимали помощь Анкары, но потом начали относиться к ней куда более настороженно. Одно дело – привечать у себя турецкий бизнес, получать турецкие инвестиции и использовать Турцию как противовес России, другое – понимать, что со временем в твоём доме может неожиданно появиться новый хозяин.Да и само по себе тюркское единство на данный момент скорее является красивой идеологемой, нежели чем-то, что может получить реальное воплощение, так как между тюркскими народами и государствами существует огромное множество противоречий. То же самое касается и положения Турции в исламском мире, где тоже действует много других игроков, претендующих на лидерство в нём.При этом Турция является одной из наиболее самостоятельных современных стран. Она открыто возражает США в принципиальных для себя вопросах, да и в целом последовательно действует в собственных национальных интересах. Несомненно, она занимает особенное место в рамках НАТО: в частности, здесь можно вспомнить её вялотекущий конфликт с Грецией, периодически приближающийся к стадии прямого военного столкновения - это при том, что оба государства являются членами Североатлантического альянса.В отношениях с Россией Турция активно противостоит ей на Украине, вторгается в Закавказье, старается экономически, политически и культурно закрепиться в Средней Азии, и, несомненно, при случае Анкара не упустит возможность влезть на Северный Кавказ и в Поволжье. Эрдоган также является одним из основных лоббистов "зерновой сделки". При этом Турция, отказавшаяся вводить санкции против России, во многом является для неё экономическим окном во внешний мир. Москву и Анкару объединяет множество важнейших проектов, включая различные трубопроводы, "газовый хаб", строительство АЭС "Аккую" и др. И, несомненно, одним из факторов, влияющих на российско-турецкое сотрудничество, являются личные взаимоотношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.Однако политическое кредо Эрдогана – консерватизм и империализм, и последнее для него, по всей видимости, важнее. Он действительно хочет отстроить Османскую империю на новых основаниях, и России при выстраивании отношений с современной Турцией нельзя этого не учитывать.Резюмируя, можно отметить ряд пунктов, имеющих отношения к происходящему между Россией и Турцией в наши дни. Первое: несмотря на экономические неурядицы и тяжелейшие последствия недавнего землетрясения, Анкара не откажется от экспансионистской политики, в том числе и от вторжения в непосредственную сферу влияния России. Турция не отступит на Украине: она считает сферой своего влияния не только российский Крым, но и всё украинское Причерноморье.При этом у двух стран есть существенный потенциал взаимодействия в, казалось бы, конфликтных точках – прежде всего, речь идёт о Сирии. Второе: турецкий империализм может привести к исчерпанию ресурсов Анкары. К примеру, в частных разговорах некоторые российские тюркологи выражают уверенность в том, что России следует негласно поощрять попытки Турции "заходить" во всё новые регионы, из-за чего она попросту надорвётся, не выдержав экономического и политического напряжения. Третье: Россия и Турция обречены на сотрудничество, и в сфере экономики оно в любом случае продолжит усиливаться.И четвёртое: нам ни в коем случае нельзя забывать о том, что Турция для России прежде всего внешнеполитический конкурент, стремящийся к реализации альтернативного имперского проекта. И при малейшем ослаблении позиций Москвы её сразу же будет ждать новый "нож в спину".

https://ukraina.ru/20230529/1046660398.html

https://ukraina.ru/20230530/1046735101.html

https://ukraina.ru/20230529/1046687847.html

https://ukraina.ru/20230529/1046692258.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

россия, турция, эрдоган, президентские выборы, давутоглу ахмет, закавказье, владимир путин, межгосударственные отношения, запад, эксклюзив