https://ukraina.ru/20230529/1046689400.html

Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти

Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти - 29.05.2023 Украина.ру

Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти

Объявленный в розыск в РФ американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой властей Украины. Об этом он рассказал в Twitter 29 мая

2023-05-29T18:59

2023-05-29T18:59

2023-05-29T19:13

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Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.Некоторое время назад Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, сенатор