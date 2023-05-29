Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти - 29.05.2023 Украина.ру
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Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти - 29.05.2023 Украина.ру
Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
Объявленный в розыск в РФ американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой властей Украины. Об этом он рассказал в Twitter 29 мая
2023-05-29T18:59
2023-05-29T19:13
новости
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Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.Некоторое время назад Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, сенатор
Новости, США, Россия, сенатор

Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти

18:59 29.05.2023 (обновлено: 19:13 29.05.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Объявленный в розыск в РФ американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности разозлить российские власти своей поддержкой властей Украины. Об этом он рассказал в Twitter 29 мая
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.
"Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев, приносит мне огромную радость", — написал Грэм.
Некоторое время назад Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.
Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.
На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
Вчера, 10:35
К чему призывал Линдси Грэм? "Русские умирают <...> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно", — эта фраза старшего сенатора США от штата Южная Каролина Линдси Олина Грэма, посетившего 28 мая Киев, была распространена СМИ и вызвала нешуточный скандал. Уж слишком вызывающе она прозвучала
 
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