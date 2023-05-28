https://ukraina.ru/20230528/1046604271.html
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ уничтожают ВСУ на флангах под Артемовском без боев за избушку лесника
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ уничтожают ВСУ на флангах под Артемовском без боев за избушку лесника - 28.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ уничтожают ВСУ на флангах под Артемовском без боев за избушку лесника
Российское командование на флангах под Артемовском достаточно гибко проводит операции. Оно не настаивает, чтобы ребята гибли за безымянные высоты и населенные пункты, которые уже стерты с лица земли. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-05-28T06:00
2023-05-28T06:00
2023-05-28T06:00
новости
вс рф
всу
артемовск
артиллерия
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_8589b1bd7c41d5335fd39bd0979f1524.jpg
Если есть возможность отойти и нанести противнику огневое поражение, чтобы потом отбить утраченные позиции, то мы это делаем. Хорошо, что у нас нет рубки за избушку лесника, когда там ложились бы целые роты и батальоны, подчеркнул эксперт.Что касается дистанционного поражения, то погибший под Красным полковник Вячеслав Макаров в последнем интервью сказал: "Все снаряды точно в цель". Потому что при правильной координации с БПЛА можно нанести серьезное поражение наступающему противнику, чтобы не сходиться с ним в ближнем бою и не устраивать рубку в траншеях, добавил специалист.Чем больше на противника будет воздействовать огонь ракет, бомб и снарядов, а не пули из автоматов наших бойцов, тем лучше. Наше командование понимает, как надо действовать. И оно все делает правильно, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046577019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_897807331cf941ffb4696c87d2756816.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, всу, артемовск, артиллерия, бпла
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ уничтожают ВСУ на флангах под Артемовском без боев за избушку лесника
Российское командование на флангах под Артемовском достаточно гибко проводит операции. Оно не настаивает, чтобы ребята гибли за безымянные высоты и населенные пункты, которые уже стерты с лица земли. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Если есть возможность отойти и нанести противнику огневое поражение, чтобы потом отбить утраченные позиции, то мы это делаем. Хорошо, что у нас нет рубки за избушку лесника, когда там ложились бы целые роты и батальоны, подчеркнул эксперт.
Что касается дистанционного поражения, то погибший под Красным полковник Вячеслав Макаров в последнем интервью сказал: "Все снаряды точно в цель". Потому что при правильной координации с БПЛА можно нанести серьезное поражение наступающему противнику, чтобы не сходиться с ним в ближнем бою и не устраивать рубку в траншеях, добавил специалист.
"Да, мы потеряли достойных офицеров на этих рубежах. Низкий поклон им за их подвиг. Но военные понимают, что лучше гибко обороняться и отойти на 500—700 метров, чтобы потом совершить определенные контрнаступательные действия", - пояснил Полищук.
Чем больше на противника будет воздействовать огонь ракет, бомб и снарядов, а не пули из автоматов наших бойцов, тем лучше. Наше командование понимает, как надо действовать. И оно все делает правильно, заключил собеседник издания.