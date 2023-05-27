https://ukraina.ru/20230527/1046608153.html

Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится

Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится - 27.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится

Сейчас бои продолжаются к западу от окраин Артемовска по направлению к Хромово и Красное. ВСУ обстреливают западные окраины города. В самом городе продолжается процесс разминирования, зачистки, сбора трофеев и уборки трупов. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2023-05-27T06:30

2023-05-27T06:30

2023-05-27T06:30

новости

россия

всу

артемовск

часов яр

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На флангах противник продолжает локальные атаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска. ВСУ пытаются расширить свою зону контроля на этих участках. Хотя понятно, что никакого окружения города нет и близко. Потому что в полуохвате как раз сидит вражеская группировка, которая находится в районе Хромово и Красного. Это у них невыгодная ситуация, подчеркнул эксперт.Сейчас эти атаки продолжаются. Идут напряженные бои. Но быстрых прорывов врага там не ожидается. На этом фоне наши войска будут окончательно закрепляться в Артемовске. После чего мы увидим операции по освобождению Хромово и, возможно, Красного, добавил специалист.О более амбициозных задачах по продвижению на Часов Яр пока говорить рано. Для этого нужно провести ротацию и подтянуть дополнительные резервы. Это вопрос среднесрочной перспективы, заключил собеседник издания.

часов яр

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2023

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новости, россия, всу, артемовск, часов яр