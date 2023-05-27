Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится - 27.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится
Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится
Сейчас бои продолжаются к западу от окраин Артемовска по направлению к Хромово и Красное. ВСУ обстреливают западные окраины города. В самом городе продолжается процесс разминирования, зачистки, сбора трофеев и уборки трупов. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-05-27T06:30
2023-05-27T06:30
новости
россия
всу
артемовск
часов яр
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На флангах противник продолжает локальные атаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска. ВСУ пытаются расширить свою зону контроля на этих участках. Хотя понятно, что никакого окружения города нет и близко. Потому что в полуохвате как раз сидит вражеская группировка, которая находится в районе Хромово и Красного. Это у них невыгодная ситуация, подчеркнул эксперт.Сейчас эти атаки продолжаются. Идут напряженные бои. Но быстрых прорывов врага там не ожидается. На этом фоне наши войска будут окончательно закрепляться в Артемовске. После чего мы увидим операции по освобождению Хромово и, возможно, Красного, добавил специалист.О более амбициозных задачах по продвижению на Часов Яр пока говорить рано. Для этого нужно провести ротацию и подтянуть дополнительные резервы. Это вопрос среднесрочной перспективы, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, артемовск, часов яр
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, Часов Яр

Военный эксперт рассказал, как Россия загнала ВСУ под Артемовском в полуохват и что из этого получится

06:30 27.05.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP / LIBKOS
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Сейчас бои продолжаются к западу от окраин Артемовска по направлению к Хромово и Красное. ВСУ обстреливают западные окраины города. В самом городе продолжается процесс разминирования, зачистки, сбора трофеев и уборки трупов. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
На флангах противник продолжает локальные атаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска. ВСУ пытаются расширить свою зону контроля на этих участках. Хотя понятно, что никакого окружения города нет и близко. Потому что в полуохвате как раз сидит вражеская группировка, которая находится в районе Хромово и Красного. Это у них невыгодная ситуация, подчеркнул эксперт.
"Да, они пытаются взять Клещеевку и Курдюмовку, чтобы осуществить охват Артемовска с юга. Чтобы охватить город с севера, они пытались взять Сакко и Ванцетти и продвинуться к Берховке. Но у них это не получилось. ВСУ лишь добились тактических успехов, но этим все и ограничилось", - констатировал Рожин.
Сейчас эти атаки продолжаются. Идут напряженные бои. Но быстрых прорывов врага там не ожидается. На этом фоне наши войска будут окончательно закрепляться в Артемовске. После чего мы увидим операции по освобождению Хромово и, возможно, Красного, добавил специалист.
О более амбициозных задачах по продвижению на Часов Яр пока говорить рано. Для этого нужно провести ротацию и подтянуть дополнительные резервы. Это вопрос среднесрочной перспективы, заключил собеседник издания.
 
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