Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в поражении России. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете"
"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев.
Он напомнил, что инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов.
"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - подчеркнул Патрушев.
Он напомнил, что инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов.
"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - подчеркнул Патрушев.
24 марта, 13:41Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФБоеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов