Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине - 27.03.2023 Украина.ру
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Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине
Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине - 27.03.2023 Украина.ру
Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине
Страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в поражении России. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете"
2023-03-27T09:47
2023-03-27T09:47
нато
украина
россия
конфликт
поражение
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"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев.Он напомнил, что инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов."Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - подчеркнул Патрушев.
https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html
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нато, украина, россия, конфликт, поражение
НАТО, Украина, Россия, конфликт, поражение

Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

09:47 27.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов
Президент РФ В. Путин принял участие во всероссийском совещании председателей судов - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в поражении России. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете"
"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов.

"Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - подчеркнул Патрушев.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 13:41
Снаряды из обедненного урана применяли только страны НАТО - Минобороны РФБоеприпасы из обедненного урана применялись в вооруженных конфликтах исключительно странами НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
 
НАТОУкраинаРоссияконфликтпоражение
 
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