https://ukraina.ru/20230327/1044743318.html

Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине - 27.03.2023 Украина.ру

Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

Страны НАТО являются стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в поражении России. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете"

2023-03-27T09:47

2023-03-27T09:47

2023-03-27T09:47

нато

украина

россия

конфликт

поражение

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"На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов", - сказал Патрушев.Он напомнил, что инструкторы и советники из НАТО обучают украинских военных, а наемники воюют в составе украинских батальонов."Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения", - подчеркнул Патрушев.

https://ukraina.ru/20230324/1044704689.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, россия, конфликт, поражение