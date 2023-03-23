Правительство РФ направит миллиарды на обновление транспорта в регионах - 23.03.2023 Украина.ру
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Правительство РФ направит миллиарды на обновление транспорта в регионах
Правительство РФ направит миллиарды на обновление транспорта в регионах - 23.03.2023 Украина.ру
Правительство РФ направит миллиарды на обновление транспорта в регионах
Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме
2023-03-23T14:17
2023-03-23T14:17
транспорт
михаил мишустин
правительство
новости
поддержка
регионы
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"Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей", - заверил Мишустин.По словам премьера, необходимо, чтобы жителям было удобно передвигаться по населенным пунктам. Поэтому российские власти активно закупают современные автобусы, троллейбусы, трамваи. За поддержку этого направления Мишустин отдельно поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
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транспорт, михаил мишустин, правительство, новости, поддержка, регионы
транспорт, Михаил Мишустин, правительство, Новости, поддержка, регионы

Правительство РФ направит миллиарды на обновление транспорта в регионах

14:17 23.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкм
м - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме
"Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей", - заверил Мишустин.
По словам премьера, необходимо, чтобы жителям было удобно передвигаться по населенным пунктам. Поэтому российские власти активно закупают современные автобусы, троллейбусы, трамваи.
За поддержку этого направления Мишустин отдельно поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
30 декабря 2022, 10:58
Одесситы остались без света и транспортаСотни абонентов в Одесской области остаются без света из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры, а в Одессе 30 декабря не будет работать электротранспорт. Об этом сообщил в пятницу представитель областной военной администрации Сергей Братчук в своем телеграм-канале
 
транспортМихаил МишустинправительствоНовостиподдержкарегионы
 
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