Об ордерах на арест, визите Си в РФ, контрнаступлении ВСУ и вражеской авиации у границ России - Асафов
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, а также рассказал об участившихся инцидентах с вражеской авиацией вблизи границ России и предстоящих выборах в Tурции:
00:30 – Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву: основная линия переговоров;
04:49 – Об ордере на арест Владимира Путина от МУС и заявлении об аресте Дональда Трампа;
09:12 – Об инцидентах с вражеской авиацией вблизи границ России;
12:46 - Контрнаступление ВСУ: информационное давление или последняя попытка Киева?
19:55 - В какой политической и экономической ситуации пройдут выборы в Турции?
04:49 – Об ордере на арест Владимира Путина от МУС и заявлении об аресте Дональда Трампа;
09:12 – Об инцидентах с вражеской авиацией вблизи границ России;
12:46 - Контрнаступление ВСУ: информационное давление или последняя попытка Киева?
19:55 - В какой политической и экономической ситуации пройдут выборы в Турции?
Глава КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.