https://ukraina.ru/20230119/1042765661.html
Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами
Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами - 19.01.2023 Украина.ру
Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами
Оппозиционная партия "Ак жол" в Казахстане исключила из своих рядов депутата Азамата Абильдаева за его высказывания в поддержку российского президента Владимира Путина и спецоперации на Украине, говорится 19 января в пресс-релизе партии
2023-01-19T10:28
2023-01-19T10:28
2023-01-19T10:28
владимир путин
казахстан
сво
новости
депутат
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"Члены Нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику", — сказано в материале.Также в Центризбирком было направлено письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева.Партия "Ак жол" позиционирует себя как демократическая и считается оппозиционной.Накануне Путин признал, что вопрос с Украиной решить миром было никак нельзя, хотя Москва неоднократно пыталась это сделать."Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.Он заверил, что специальная военная операция на Украине точно завершится победой России и привел несколько причин, почему это произойдет.
https://ukraina.ru/20230118/1042753204.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, казахстан, сво, новости, депутат
Владимир Путин, Казахстан, СВО, Новости, депутат
Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами
Оппозиционная партия "Ак жол" в Казахстане исключила из своих рядов депутата Азамата Абильдаева за его высказывания в поддержку российского президента Владимира Путина и спецоперации на Украине, говорится 19 января в пресс-релизе партии
"Члены Нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику", — сказано в материале.
Также в Центризбирком было направлено письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева.
Партия "Ак жол" позиционирует себя как демократическая и считается оппозиционной.
Накануне Путин признал, что вопрос с Украиной решить миром было никак нельзя, хотя Москва неоднократно пыталась это сделать.
"Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.
Он заверил, что специальная военная операция на Украине точно завершится победой России и привел несколько причин, почему это произойдет.