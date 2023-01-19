https://ukraina.ru/20230119/1042765661.html

Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами

Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами - 19.01.2023 Украина.ру

Казахстанский оппозиционер поддержал Путина и спецоперацию и был наказан однопартийцами

Оппозиционная партия "Ак жол" в Казахстане исключила из своих рядов депутата Азамата Абильдаева за его высказывания в поддержку российского президента Владимира Путина и спецоперации на Украине, говорится 19 января в пресс-релизе партии

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

2023-01-19T10:28

владимир путин

казахстан

сво

новости

депутат

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"Члены Нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику", — сказано в материале.Также в Центризбирком было направлено письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева.Партия "Ак жол" позиционирует себя как демократическая и считается оппозиционной.Накануне Путин признал, что вопрос с Украиной решить миром было никак нельзя, хотя Москва неоднократно пыталась это сделать."Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.Он заверил, что специальная военная операция на Украине точно завершится победой России и привел несколько причин, почему это произойдет.

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2023

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владимир путин, казахстан, сво, новости, депутат