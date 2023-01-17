Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население

"Нацбатальоны — это сброд. Пусть, как говорится, команда будет не самая талантливая, зато самая отмороженная. Они действуют именно по этому принципу. Ты посмотри, что у нас нацбатальонов на передке нет. Они сидят в тылу, "кошмарят" местное население. Там вся бравада заканчивается в интернете. Они снимают ролики, показывают какие-то показные казни, это все для морального угнетения <...> Там немножко другая психология, они не воины", — рассказал "Викинг".