Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население
© AP / Roman Chop
© AP / Roman Chop
Представители украинских национальных батальонов на передовой отсутствуют, они отсиживаются в тылу и издеваются над местным населением, сообщил РИА Новости командир российской группы "Викинг" Западного военного округа с одноименным позывным
"Нацбатальоны — это сброд. Пусть, как говорится, команда будет не самая талантливая, зато самая отмороженная. Они действуют именно по этому принципу. Ты посмотри, что у нас нацбатальонов на передке нет. Они сидят в тылу, "кошмарят" местное население. Там вся бравада заканчивается в интернете. Они снимают ролики, показывают какие-то показные казни, это все для морального угнетения <...> Там немножко другая психология, они не воины", — рассказал "Викинг".
С 2014 года представители национальных радикализованных батальонов Украины совершили множество преступлений против мирного населения Донбасса.