Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население - 17.01.2023 Украина.ру
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Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население
Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население - 17.01.2023 Украина.ру
Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население
Представители украинских национальных батальонов на передовой отсутствуют, они отсиживаются в тылу и издеваются над местным населением, сообщил РИА Новости командир российской группы "Викинг" Западного военного округа с одноименным позывным
2023-01-17T09:09
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новости
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С 2014 года представители национальных радикализованных батальонов Украины совершили множество преступлений против мирного населения Донбасса.
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новости, украина
Новости, Украина

Российский офицер рассказал, как нацбаты Украины терроризируют местное население

09:09 17.01.2023
 
© AP / Roman Chop
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP / Roman Chop
Читать в
Представители украинских национальных батальонов на передовой отсутствуют, они отсиживаются в тылу и издеваются над местным населением, сообщил РИА Новости командир российской группы "Викинг" Западного военного округа с одноименным позывным
"Нацбатальоны — это сброд. Пусть, как говорится, команда будет не самая талантливая, зато самая отмороженная. Они действуют именно по этому принципу. Ты посмотри, что у нас нацбатальонов на передке нет. Они сидят в тылу, "кошмарят" местное население. Там вся бравада заканчивается в интернете. Они снимают ролики, показывают какие-то показные казни, это все для морального угнетения <...> Там немножко другая психология, они не воины", — рассказал "Викинг".
С 2014 года представители национальных радикализованных батальонов Украины совершили множество преступлений против мирного населения Донбасса.
В Риге запретили митинг против сноса памятника Освободителям - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
08:29
Как проходила нацификация УкраиныГосударственный переворот в феврале 2014 года стал спусковым крючком не для начального, а для завершающего этапа нацификации Украины, которая стартовала ещё в начале ХХ века, а с 1991-го идёт по нарастающей.
 
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