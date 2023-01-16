Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР
11:47 16.01.2023 (обновлено: 11:49 16.01.2023)
Под завалами здания в Донецке, попавшего под украинский обстрел, могут находиться люди. Об этом сообщило 16 января министерство чрезвычайных ситуаций ДНР в своем Telegram-канале
Несколько часов назад спасатели получили информацию о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка.
"По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди", - рассказали в ведомстве.
В МЧС добавили, что к месту вызова дополнительно были направлены пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, погрузчик, грузовой автомобиль и два подъемных автокрана. Кроме этого, привлечена кинологическая группа МЧС.
Сообщается, что сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
Сообщается, что сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
"Было полдевятого утра, понедельник, рабочий день, люди находились на своих рабочих местах. По сообщению очевидцев, было три взрыва", - рассказал корреспондент RT.
По данным мэра Донецка, пострадали три человека.
По данным мэра Донецка, пострадали три человека.
Как позже сообщили в военной комендатуре, два человека погибли, четыре пострадали.