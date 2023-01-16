https://ukraina.ru/20230116/1042662950.html

Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР

Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР - 16.01.2023 Украина.ру

Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР

Под завалами здания в Донецке, попавшего под украинский обстрел, могут находиться люди. Об этом сообщило 16 января министерство чрезвычайных ситуаций ДНР в своем Telegram-канале

2023-01-16T11:47

2023-01-16T11:47

2023-01-16T11:49

донецк

здание

завалы

люди

мчс

новости

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Несколько часов назад спасатели получили информацию о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка.В МЧС добавили, что к месту вызова дополнительно были направлены пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, погрузчик, грузовой автомобиль и два подъемных автокрана. Кроме этого, привлечена кинологическая группа МЧС.Сообщается, что сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО."Было полдевятого утра, понедельник, рабочий день, люди находились на своих рабочих местах. По сообщению очевидцев, было три взрыва", - рассказал корреспондент RT.По данным мэра Донецка, пострадали три человека. Как позже сообщили в военной комендатуре, два человека погибли, четыре пострадали.

https://ukraina.ru/20230116/1042648566.html

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донецк, здание, завалы, люди, мчс, новости