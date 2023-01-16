Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР - 16.01.2023 Украина.ру
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Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР
Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР - 16.01.2023 Украина.ру
Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР
Под завалами здания в Донецке, попавшего под украинский обстрел, могут находиться люди. Об этом сообщило 16 января министерство чрезвычайных ситуаций ДНР в своем Telegram-канале
2023-01-16T11:47
2023-01-16T11:49
донецк
здание
завалы
люди
мчс
новости
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Несколько часов назад спасатели получили информацию о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка.В МЧС добавили, что к месту вызова дополнительно были направлены пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, погрузчик, грузовой автомобиль и два подъемных автокрана. Кроме этого, привлечена кинологическая группа МЧС.Сообщается, что сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО."Было полдевятого утра, понедельник, рабочий день, люди находились на своих рабочих местах. По сообщению очевидцев, было три взрыва", - рассказал корреспондент RT.По данным мэра Донецка, пострадали три человека. Как позже сообщили в военной комендатуре, два человека погибли, четыре пострадали.
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донецк, здание, завалы, люди, мчс, новости
Донецк, здание, завалы, люди, МЧС, Новости

Под завалами здания в Донецке ищут людей — МЧС ДНР

11:47 16.01.2023 (обновлено: 11:49 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Под завалами здания в Донецке, попавшего под украинский обстрел, могут находиться люди. Об этом сообщило 16 января министерство чрезвычайных ситуаций ДНР в своем Telegram-канале
Несколько часов назад спасатели получили информацию о прямом попадании взрывоопасного предмета в трехэтажное здание торгового центра на проспекте Ильича в Калининском районе Донецка.

"По прибытии первых подразделений установлено обрушение конструкций здания без последующего горения. Обнаружено трое пострадавших, которые находились рядом с местом происшествия. По поступившей информации, под завалами могут находиться люди", - рассказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что к месту вызова дополнительно были направлены пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, погрузчик, грузовой автомобиль и два подъемных автокрана. Кроме этого, привлечена кинологическая группа МЧС.

Сообщается, что сотрудники МЧС региона проводят поисково-спасательные работы по разбору завалов и поиску пострадавших.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
"Было полдевятого утра, понедельник, рабочий день, люди находились на своих рабочих местах. По сообщению очевидцев, было три взрыва", - рассказал корреспондент RT.

По данным мэра Донецка, пострадали три человека.
Как позже сообщили в военной комендатуре, два человека погибли, четыре пострадали.
Медаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
05:12
Дорогой добрый солдат, спасибо, что охраняешь нашу Родину. О чем мечтают в Донецке Петровский район или Петровка, как говорят местные жители, один из самых обстреливаемых районов Донецка. Не каждый водитель согласится поехать туда без крайней необходимости.
 
ДонецкзданиезавалылюдиМЧСНовости
 
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