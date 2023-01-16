Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
07:08 16.01.2023 (обновлено: 07:10 16.01.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт противника. Об этом рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил России, предает 16 января РИА Новости
"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — рассказал командир подразделения.
Позже ему сообщили, что российские военные успешно поразили цели.
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