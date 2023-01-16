Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области - 16.01.2023 Украина.ру
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Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области - 16.01.2023 Украина.ру
Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области
Танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт противника. Об этом рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил России, предает 16 января РИА Новости
2023-01-16T07:08
2023-01-16T07:10
запорожская область
владимир рогов
танк
новости
боевики
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"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — рассказал командир подразделения.Позже ему сообщили, что российские военные успешно поразили цели.На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.
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запорожская область, владимир рогов, танк, новости, боевики
Запорожская область, Владимир Рогов, танк, Новости, Боевики

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области

07:08 16.01.2023 (обновлено: 07:10 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт противника. Об этом рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил России, предает 16 января РИА Новости
"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — рассказал командир подразделения.
Позже ему сообщили, что российские военные успешно поразили цели.
На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.
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Запорожская областьВладимир РоговтанкНовостиБоевики
 
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