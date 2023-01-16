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Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области - 16.01.2023 Украина.ру

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника в Запорожской области

Танкисты уничтожили в южном секторе спецоперации опорный пункт противника. Об этом рассказал командир танкового подразделения Вооруженных сил России, предает 16 января РИА Новости

2023-01-16T07:08

2023-01-16T07:08

2023-01-16T07:10

запорожская область

владимир рогов

танк

новости

боевики

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"Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника", — рассказал командир подразделения.Позже ему сообщили, что российские военные успешно поразили цели.На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом, по словам Рогова, говорит обмеление реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская область, владимир рогов, танк, новости, боевики