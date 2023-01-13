Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе - 13.01.2023 Украина.ру
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Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе
Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе - 13.01.2023 Украина.ру
Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе
Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии. Об этом сообщил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон, передает 13 января газета Telegraph
2023-01-13T10:30
2023-01-13T10:46
беженцы
помощь
киев
запад
новости
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По его словам, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Она нуждалась в частых анализах крови, чтобы регулировать прием лекарств. Однако Марию вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц беженка не может получить необходимые ей медицинские услуги.Он подчеркнул, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения медпомощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии.Украинские беженцы нередко сталкиваются с проблемами на Западе. Так, в декабре сообщалось, что многие британцы, принявшие в своих домах украинских беженцев, испытывают сильный стресс из-за экономического кризиса. Кроме того, многие из них начали чувствовать себя чужими в собственных домах и захотели уединения хотя бы на праздники.
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беженцы, помощь, киев, запад, новости
беженцы, помощь, Киев, Запад, Новости

Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе

10:30 13.01.2023 (обновлено: 10:46 13.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии. Об этом сообщил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон, передает 13 января газета Telegraph
По его словам, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года.
Она нуждалась в частых анализах крови, чтобы регулировать прием лекарств. Однако Марию вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц беженка не может получить необходимые ей медицинские услуги.

"Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве, что она и сделала", - отметил Коул-Гамильтон.

Он подчеркнул, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения медпомощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии.
Украинские беженцы нередко сталкиваются с проблемами на Западе. Так, в декабре сообщалось, что многие британцы, принявшие в своих домах украинских беженцев, испытывают сильный стресс из-за экономического кризиса. Кроме того, многие из них начали чувствовать себя чужими в собственных домах и захотели уединения хотя бы на праздники.
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