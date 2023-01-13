https://ukraina.ru/20230113/1042602535.html

Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе

Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе - 13.01.2023 Украина.ру

Украинской беженке пришлось вернуться в Киев из-за проблем с медпомощью на Западе

Украинская беженка вернулась в Киев, так как не могла получить медпомощь в Шотландии. Об этом сообщил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон, передает 13 января газета Telegraph

2023-01-13T10:30

2023-01-13T10:30

2023-01-13T10:46

беженцы

помощь

киев

запад

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0e25050ba3f5ad9ed6e4f41d3bbe5bb.jpg.webp

По его словам, 22-летняя Мария жила в Шотландии с лета 2022 года. Она нуждалась в частых анализах крови, чтобы регулировать прием лекарств. Однако Марию вскоре проинформировали, что из-за переполненности больниц беженка не может получить необходимые ей медицинские услуги.Он подчеркнул, что сирены воздушной тревоги, беспилотники и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения медпомощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии.Украинские беженцы нередко сталкиваются с проблемами на Западе. Так, в декабре сообщалось, что многие британцы, принявшие в своих домах украинских беженцев, испытывают сильный стресс из-за экономического кризиса. Кроме того, многие из них начали чувствовать себя чужими в собственных домах и захотели уединения хотя бы на праздники.

https://ukraina.ru/20230104/1042386761.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, помощь, киев, запад, новости