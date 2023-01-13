Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО - 13.01.2023 Украина.ру
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Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО
Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО - 13.01.2023 Украина.ру
Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО
Назначение командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова связано с расширением масштаба СВО и необходимостью более широких полномочий для её руководителя. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-01-13T05:00
2023-01-13T05:00
новости
спецоперация
валерий герасимов
юрий кнутов
сергей шойгу
сергей суровикин
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Он пояснил, что для проведения более решительных наступательных действий командующему группировкой нужны полномочия, которые позволили бы ему в масштабах России осуществлять переброску войск и частей, востребованных для решения конкретных боевых задач.Он добавил, что, таким образом, поднимается уровень ответственности и уровень полномочий командующего. Он выразил надежду, что теперь военные задачи будут решаться более оперативно.Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск 11 января, решение об этом принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, валерий герасимов, юрий кнутов, сергей шойгу, сергей суровикин
Новости, Спецоперация, Валерий Герасимов, Юрий Кнутов, Сергей Шойгу, Сергей Суровикин

Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО

05:00 13.01.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Заседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Назначение командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова связано с расширением масштаба СВО и необходимостью более широких полномочий для её руководителя. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он пояснил, что для проведения более решительных наступательных действий командующему группировкой нужны полномочия, которые позволили бы ему в масштабах России осуществлять переброску войск и частей, востребованных для решения конкретных боевых задач.

Грубо говоря, мы теперь сможем перебросить с Дальнего Востока какую-то часть, у которой есть уникальные вооружения. Начальник Генштаба в состоянии это сделать, издав соответствующую директиву или указание

Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что, таким образом, поднимается уровень ответственности и уровень полномочий командующего. Он выразил надежду, что теперь военные задачи будут решаться более оперативно.
Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск 11 января, решение об этом принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 23:40
Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы — в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВОВ среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО с этого момента станет Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов
 
НовостиСпецоперацияВалерий ГерасимовЮрий КнутовСергей ШойгуСергей Суровикин
 
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Заголовок открываемого материала
05:00Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО
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