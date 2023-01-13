https://ukraina.ru/20230113/1042575536.html

Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО

Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО - 13.01.2023 Украина.ру

Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО

Назначение командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова связано с расширением масштаба СВО и необходимостью более широких полномочий для её руководителя. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-01-13T05:00

2023-01-13T05:00

2023-01-13T05:00

новости

спецоперация

валерий герасимов

юрий кнутов

сергей шойгу

сергей суровикин

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Он пояснил, что для проведения более решительных наступательных действий командующему группировкой нужны полномочия, которые позволили бы ему в масштабах России осуществлять переброску войск и частей, востребованных для решения конкретных боевых задач.Он добавил, что, таким образом, поднимается уровень ответственности и уровень полномочий командующего. Он выразил надежду, что теперь военные задачи будут решаться более оперативно.Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск 11 января, решение об этом принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042553547.html

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2023

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новости, спецоперация, валерий герасимов, юрий кнутов, сергей шойгу, сергей суровикин