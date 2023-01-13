Кнутов объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Назначение командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова связано с расширением масштаба СВО и необходимостью более широких полномочий для её руководителя. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он пояснил, что для проведения более решительных наступательных действий командующему группировкой нужны полномочия, которые позволили бы ему в масштабах России осуществлять переброску войск и частей, востребованных для решения конкретных боевых задач.
Грубо говоря, мы теперь сможем перебросить с Дальнего Востока какую-то часть, у которой есть уникальные вооружения. Начальник Генштаба в состоянии это сделать, издав соответствующую директиву или указание
Он добавил, что, таким образом, поднимается уровень ответственности и уровень полномочий командующего. Он выразил надежду, что теперь военные задачи будут решаться более оперативно.
Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск 11 января, решение об этом принял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
11 января, 23:40Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы — в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВОВ среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО с этого момента станет Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов