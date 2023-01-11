https://ukraina.ru/20230111/1042553040.html

Юрий Кнутов о новом посту Герасимова: Теперь ВСУ быстро почувствуют на себе всю мощь армии России

Юрий Кнутов о новом посту Герасимова: Теперь ВСУ быстро почувствуют на себе всю мощь армии России - 11.01.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов о новом посту Герасимова: Теперь ВСУ быстро почувствуют на себе всю мощь армии России

Мы должны соблюдать максимальную закрытость о том, кто из генералов принимает конкретные решения в ходе СВО. Это нужно для того, чтобы не давать врагу понять наши следующие шаги. Рассекретить информацию можно будет только через много лет, этим должны будут заниматься историки, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2023-01-11T21:06

2023-01-11T21:06

2023-01-11T21:47

интервью

минобороны рф

сергей шойгу

сво

сша

нато

сергей суровикин

герасимов

великая отечественная война

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.В ведомстве уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.- Юрий Альбертович, с чем вы связываете это решение?- Это связано с тем, что масштаб операции увеличивается. Чтобы провести более решительные и радикальные наступательные действия, командующему нужны полномочия, которые позволили бы ему в масштабах России осуществлять переброску войск и частей, востребованных для решения конкретных боевых задач.Грубо говоря, мы теперь сможем перебросить с Дальнего Востока какую-то часть, у которой есть уникальные вооружения. Начальник Генштаба в состоянии это сделать, издав соответствующую директиву или указание. То же самое касается командующих округами и видами вооруженных сил.Таким образом, поднимается уровень ответственности и уровень полномочий. Теперь даже заместители Герасимова имеют огромные возможности. И они будут сверхоперативно решать множество задач.- Почему вообще началась критика Герасимова и разговоры о том, что он утратил доверие?- За этим стоят украинские медийные структуры. Они ставят своей целью дискредитировать наших военных и политиков. Сегодня пошли вбросы, что якобы Нарышкина снимают. До этого были фейки, что якобы Лаврова увольняют. Мне кажется, что это дело рук информационных структур киевского режима и НАТО.- Когда Суровикин возглавлял объединенную группировку, начались удары по энергетике и уход из Херсона. Он сам это все спланировал? Или это была коллективная работа?- Конечно, не сам. Он мог выйти с инициативой, но такие решения принимает Генштаб и Минобороны, а утверждает верховный главнокомандующий. Как бы мы не хотели, все равно есть субординация и она должна соблюдаться.- Нужно ли детально объяснять обществу, кто из военачальников принимает конкретные решения?- Сейчас это закрытая информация и раскрывать ее нецелесообразно. Должно пройти время. Потом это будет изучаться историками. Тогда это уже будет представлять интерес, появятся мемуары и книги. Там уже будет идти речь о генералах и командирах частей, которые разрабатывали и проводили те или иные операции. Но это все в перспективе. А сейчас мы должны соблюдать максимальную закрытость, чтобы не давать врагу понять наши следующие шаги.Напомню, что перед Великой Отечественной войной немецкая разведка собирала данные о психологических портретах многих наших командиров, начиная от дивизии и выше. Им нужно было понять, как они будут действовать в той или иной обстановке. То же самое сейчас делается американской и натовской разведкой в отношении нашего командного состава.Поэтому информация о том, кто какие решения принимает и кто за что отвечает должна быть закрытой.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, минобороны рф, сергей шойгу, сво, сша, нато, сергей суровикин, герасимов, великая отечественная война