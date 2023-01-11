Перспектив мирных переговоров с Украиной нет – Песков
Достижение целей спецоперации мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, но таких перспектив в данный момент нет, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", — сказал он.
Также Песков отметил положительную динамику в продвижении российских военных, в частности, на Соледарском направлении.
Когда бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения даже не планировали выполнять, она дала Владимиру Путину карт-бланш и развязала руки России, считает литовский блогер, аналитик, автор YouTube- канала "Перспектива" Айнис Петкус. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.
"Западные партнеры" Киева делают невозможным осуществление принудительного договора мира между Россией и Украиной, к которому стремятся либеральные силы. Они предпринимают все возможное, чтобы Россия доделала свою большую работу, заключил он.
Вчера, 10:30Американский сенатор рассказал, как его коллеги мешают мирному урегулированию конфликта на УкраинеБольшинство конфликтов заканчиваются мирным урегулированием, но антироссийская риторика в Сенате США затруднит любые переговоры по окончанию военных действий на Украине, что повредит, в том числе, интересам этой страны. Такое мнение выразил американский сенатор Рэнд Пол в статье, опубликованной 9 сентября в издании The American Conservative