https://ukraina.ru/20230111/1042530610.html

Перспектив мирных переговоров с Украиной нет – Песков

Перспектив мирных переговоров с Украиной нет – Песков - 11.01.2023 Украина.ру

Перспектив мирных переговоров с Украиной нет – Песков

Достижение целей спецоперации мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант, но таких перспектив в данный момент нет, заявил 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-01-11T13:16

2023-01-11T13:16

2023-01-11T13:16

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переговоры

песков

украина

спецоперация

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"Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", — сказал он.Также Песков отметил положительную динамику в продвижении российских военных, в частности, на Соледарском направлении.Когда бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения даже не планировали выполнять, она дала Владимиру Путину карт-бланш и развязала руки России, считает литовский блогер, аналитик, автор YouTube- канала "Перспектива" Айнис Петкус. Об этом он рассказал изданию Украина.ру."Западные партнеры" Киева делают невозможным осуществление принудительного договора мира между Россией и Украиной, к которому стремятся либеральные силы. Они предпринимают все возможное, чтобы Россия доделала свою большую работу, заключил он.

https://ukraina.ru/20230110/1042485079.html

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новости, переговоры, песков, украина, спецоперация