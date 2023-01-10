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Американский сенатор рассказал, как его коллеги мешают мирному урегулированию конфликта на Украине

Американский сенатор рассказал, как его коллеги мешают мирному урегулированию конфликта на Украине - 10.01.2023 Украина.ру

Американский сенатор рассказал, как его коллеги мешают мирному урегулированию конфликта на Украине

Большинство конфликтов заканчиваются мирным урегулированием, но антироссийская риторика в Сенате США затруднит любые переговоры по окончанию военных действий на Украине, что повредит, в том числе, интересам этой страны. Такое мнение выразил американский сенатор Рэнд Пол в статье, опубликованной 9 сентября в издании The American Conservative

2023-01-10T10:30

2023-01-10T10:30

2023-01-10T10:30

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военная помощь

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геноцид

сенаторы

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Он, в частности, упрекает коллег из Сената в том, что они "продолжают кричать" о том, что гибель мирных жителей в ходе военных действий на Украине якобы является геноцидом со стороны российских войск.У термина "геноцид" есть чёткое определение - это массовое убийство людей по этническому или религиозному признаку, напоминает Пол. Действия России, как бы к ним не относиться, под это определение не подходят, добавляет он."Шумные сенаторы", продвигающие нарратив о "геноциде" на Украине, вряд ли облегчают будущие мирные переговоры, иронизирует сенатор. Те же самые люди утверждают, что никаких переговоров не должно быть до тех пор, пока все российские военные "не покинут всю украинскую территорию"."Громко бьющие себя в грудь" по вопросу украинского конфликта американские сенаторы могут считать себя благородными, но по мере того, как разрушение Украины продолжается, их взгляды выглядят всё более несостоятельными, добавляет Пол.Ранее сенатор выступал против законопроекта о выделении киевскому режиму американской помощи в размере 40 миллиардов долларов, а также высказывался против расширения НАТО на постсоветское пространство.

https://ukraina.ru/20221227/1042185175.html

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новости, спецоперация, сша, сми, рэнд пол, военная помощь, киевский режим, геноцид, сенаторы