https://ukraina.ru/20230109/1042448582.html
Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов
Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов - 09.01.2023 Украина.ру
Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов
Украинские военные готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом заявил 9 января председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
2023-01-09T10:03
2023-01-09T10:03
2023-01-09T10:08
запорожская область
новости
владимир рогов
днепр
военные
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"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС", - предупредил Рогов.По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре - это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.Ранее сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области.При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.
https://ukraina.ru/20230104/1042391764.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, новости, владимир рогов, днепр, военные
Запорожская область, Новости, Владимир Рогов, Днепр, военные
Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов
10:03 09.01.2023 (обновлено: 10:08 09.01.2023)
Украинские военные готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом заявил 9 января председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС", - предупредил Рогов
.
По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре - это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.
Ранее сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области.
При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.