https://ukraina.ru/20230109/1042448582.html

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов - 09.01.2023 Украина.ру

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра — Рогов

Украинские военные готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Об этом заявил 9 января председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости

2023-01-09T10:03

2023-01-09T10:03

2023-01-09T10:08

запорожская область

новости

владимир рогов

днепр

военные

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"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС", - предупредил Рогов.По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре - это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.Ранее сообщалось, что украинские войска усилили интенсивность обстрелов Запорожской области.При этом власти региона заявили о создании надежной эшелонированной линии обороны.

https://ukraina.ru/20230104/1042391764.html

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2023

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запорожская область, новости, владимир рогов, днепр, военные