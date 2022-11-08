Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев - 08.11.2022 Украина.ру
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Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев - 08.11.2022 Украина.ру
Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
Если бы президент Украины Владимир Зеленский действовал в интересах украинского народа и государства, он давно бы перешел к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2022-11-08T04:30
2022-11-08T04:30
корнилов
переговоры
владимир зеленский
новости
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Он напомнил, что позиция украинской стороны давно была озвучена."Россия должна вывести все свои подразделения как минимум до февральских границ, а то и вообще за границу 1991 года, а после этого Киев начинает переговоры о том, сколько сотен миллиардов Россия должна заплатить Украине в качестве репараций. Мы эти заявления слышали и от Зеленского, и от (главы офиса президента Украины Андрея) Ермака, и от (советника главы Офиса Зеленского Михаила) Подоляка", - сказал Корнилов.После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Путиным. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа". Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "всем известны высказывания Зеленского", и вспомнил поговорку "Никогда не говори "никогда".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221106/1040529230.html
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корнилов, переговоры, владимир зеленский, новости
Корнилов, переговоры, Владимир Зеленский, Новости

Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев

04:30 08.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Если бы президент Украины Владимир Зеленский действовал в интересах украинского народа и государства, он давно бы перешел к переговорам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
"Но не для того, чтобы затянуть время. А для того, чтобы ускорить мирный процесс. Он мог бы заключить хоть какую-то сделку", - уточнил эксперт.
Он напомнил, что позиция украинской стороны давно была озвучена.
"Россия должна вывести все свои подразделения как минимум до февральских границ, а то и вообще за границу 1991 года, а после этого Киев начинает переговоры о том, сколько сотен миллиардов Россия должна заплатить Украине в качестве репараций. Мы эти заявления слышали и от Зеленского, и от (главы офиса президента Украины Андрея) Ермака, и от (советника главы Офиса Зеленского Михаила) Подоляка", - сказал Корнилов.
После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Путиным.
"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", — сказал президент Украины.

Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны "две стороны" и что России теперь остается ждать либо "изменения позиции нынешнего президента", либо "будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа". Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "всем известны высказывания Зеленского", и вспомнил поговорку "Никогда не говори "никогда".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
6 ноября, 08:25
США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФАдминистрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. Об этом 5 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники
 
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Заголовок открываемого материала
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04:30Корнилов доказал, что Зеленский действует не в интересах украинцев
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