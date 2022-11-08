Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке - 08.11.2022 Украина.ру
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Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке
Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке - 08.11.2022 Украина.ру
Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что никаких гарантий ни Турция ни Украина не могли дать России для возобновления ее участия в зерновой сделке
2022-11-08T04:00
2022-11-08T04:00
новости
украина
политолог
зерновая сделка
россия
турция
гарантии
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Это тоже не гарантия, считает Ищенко, но это позволяло бы России потом говорить - "Видите, они сами признались, что нападали". Поэтому, уверен политолог, никаких гарантий нет, не будет, и они будут использовать в дальнейшем любую возможность для того, чтобы нанести по России удар, потому что хотят победить.Это, наверное, первый случай в ходе спецоперации, когда, допустив ошибку, не стали валандаться и рассказывать, что это хитрый план, а очень быстро ее исправили, отметил он.Реакция Запада очевидной, считает Ищенко: Россия сказала - "мы приостанавливаем". Запад сказал - "они вышли из сделки, сделка аннулирована, сделка уничтожена". Намекнув при этом, что будут продолжать делать то же самое, только без России.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221104/1040465436.html
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новости, украина, политолог, зерновая сделка, россия, турция, гарантии
Новости, Украина, политолог, зерновая сделка, Россия, Турция, гарантии

Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке

04:00 08.11.2022
 
© AP / Khalil Hamra
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP / Khalil Hamra
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Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что никаких гарантий ни Турция ни Украина не могли дать России для возобновления ее участия в зерновой сделке
Если бы речь шла о чем-то серьезном, то необходимо было бы, чтобы Зеленский публично выступил, признал, что Украина использовала зерновой коридор для атаки на Севастополь, покаялся и сказал, что этого больше никогда не будет.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Это тоже не гарантия, считает Ищенко, но это позволяло бы России потом говорить - "Видите, они сами признались, что нападали". Поэтому, уверен политолог, никаких гарантий нет, не будет, и они будут использовать в дальнейшем любую возможность для того, чтобы нанести по России удар, потому что хотят победить.
Это, наверное, первый случай в ходе спецоперации, когда, допустив ошибку, не стали валандаться и рассказывать, что это хитрый план, а очень быстро ее исправили, отметил он.
Судя по всему, заявляя о своем выходе из зерновой сделки, Россия рассчитывала испугать Европу, Соединенные Штаты, но в основном Европу, что вот, не будет зерна и т.д. А тем наплевать – они уже запаслись. Кроме того, значительная часть украинского зерна идет через Румынию, через Констанцу, которая не входит в зерновую сделку.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Политолог
Реакция Запада очевидной, считает Ищенко: Россия сказала - "мы приостанавливаем". Запад сказал - "они вышли из сделки, сделка аннулирована, сделка уничтожена". Намекнув при этом, что будут продолжать делать то же самое, только без России.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец
4 ноября, 04:45
Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделкеСмысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. В их числе – Анкара, которая является стратегическим партнером России, и этот факт учли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец
 
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