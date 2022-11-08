https://ukraina.ru/20221108/1040549480.html

Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке

Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке - 08.11.2022 Украина.ру

Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что никаких гарантий ни Турция ни Украина не могли дать России для возобновления ее участия в зерновой сделке

2022-11-08T04:00

2022-11-08T04:00

2022-11-08T04:00

новости

украина

политолог

зерновая сделка

россия

турция

гарантии

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Это тоже не гарантия, считает Ищенко, но это позволяло бы России потом говорить - "Видите, они сами признались, что нападали". Поэтому, уверен политолог, никаких гарантий нет, не будет, и они будут использовать в дальнейшем любую возможность для того, чтобы нанести по России удар, потому что хотят победить.Это, наверное, первый случай в ходе спецоперации, когда, допустив ошибку, не стали валандаться и рассказывать, что это хитрый план, а очень быстро ее исправили, отметил он.Реакция Запада очевидной, считает Ищенко: Россия сказала - "мы приостанавливаем". Запад сказал - "они вышли из сделки, сделка аннулирована, сделка уничтожена". Намекнув при этом, что будут продолжать делать то же самое, только без России.Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221104/1040465436.html

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новости, украина, политолог, зерновая сделка, россия, турция, гарантии