Зеленский должен был покаяться: эксперт объяснил смысл возвращения России к зерновой сделке
© AP / Khalil Hamra
© AP / Khalil Hamra
Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру поделился мнением, что никаких гарантий ни Турция ни Украина не могли дать России для возобновления ее участия в зерновой сделке
Если бы речь шла о чем-то серьезном, то необходимо было бы, чтобы Зеленский публично выступил, признал, что Украина использовала зерновой коридор для атаки на Севастополь, покаялся и сказал, что этого больше никогда не будет.
Это тоже не гарантия, считает Ищенко, но это позволяло бы России потом говорить - "Видите, они сами признались, что нападали". Поэтому, уверен политолог, никаких гарантий нет, не будет, и они будут использовать в дальнейшем любую возможность для того, чтобы нанести по России удар, потому что хотят победить.
Это, наверное, первый случай в ходе спецоперации, когда, допустив ошибку, не стали валандаться и рассказывать, что это хитрый план, а очень быстро ее исправили, отметил он.
Судя по всему, заявляя о своем выходе из зерновой сделки, Россия рассчитывала испугать Европу, Соединенные Штаты, но в основном Европу, что вот, не будет зерна и т.д. А тем наплевать – они уже запаслись. Кроме того, значительная часть украинского зерна идет через Румынию, через Констанцу, которая не входит в зерновую сделку.
Реакция Запада очевидной, считает Ищенко: Россия сказала - "мы приостанавливаем". Запад сказал - "они вышли из сделки, сделка аннулирована, сделка уничтожена". Намекнув при этом, что будут продолжать делать то же самое, только без России.
Полную версию интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
4 ноября, 04:45Зубец объяснил, зачем Россия вернулась к зерновой сделкеСмысл зерновой сделки состоял в том, что у нее есть заинтересованные стороны. В их числе – Анкара, которая является стратегическим партнером России, и этот факт учли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Алексей Зубец