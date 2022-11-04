https://ukraina.ru/20221104/1040503031.html

Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний

Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний - 04.11.2022 Украина.ру

Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний

Вашингтон хотел бы, чтобы Россия и Китай повлияли на КНДР и разубедили ее проводить ядерные испытания. Это заявление неназванного высокопоставленного американского чиновника на днях опубликовало британское издание Reuters. По данным СМИ, в США уверены, что у Пекина и Москвы есть соответствующие рычаги давления

2022-11-04T11:47

2022-11-04T11:47

2022-11-04T11:47

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В последнее время в западном информационном поле активно обсуждалось, что впервые с 2017 года Северная Корея готовится возобновить ядерные испытания, однако когда именно пройдут испытания, собеседник Reuters сказать не смог.В четверг, 3 ноября, КНДР запустила 3 баллистические ракеты малой дальности. Этот пуск стал четвертым за последние три дня. Сообщается, что Пхеньян провел ракетные испытания на фоне совместных воздушных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm."Соединенные Штаты и Южная Корея обнаружат, что они совершили ужасную ошибку, которую нельзя исправить", — прокомментировал ситуацию секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон.

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новости, сша, москва, кндр, ядерные испытания