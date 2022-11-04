Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний - 04.11.2022 Украина.ру
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Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний
Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний - 04.11.2022 Украина.ру
Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний
Вашингтон хотел бы, чтобы Россия и Китай повлияли на КНДР и разубедили ее проводить ядерные испытания. Это заявление неназванного высокопоставленного американского чиновника на днях опубликовало британское издание Reuters. По данным СМИ, в США уверены, что у Пекина и Москвы есть соответствующие рычаги давления
2022-11-04T11:47
2022-11-04T11:47
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сша
москва
кндр
ядерные испытания
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В последнее время в западном информационном поле активно обсуждалось, что впервые с 2017 года Северная Корея готовится возобновить ядерные испытания, однако когда именно пройдут испытания, собеседник Reuters сказать не смог.В четверг, 3 ноября, КНДР запустила 3 баллистические ракеты малой дальности. Этот пуск стал четвертым за последние три дня. Сообщается, что Пхеньян провел ракетные испытания на фоне совместных воздушных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm."Соединенные Штаты и Южная Корея обнаружат, что они совершили ужасную ошибку, которую нельзя исправить", — прокомментировал ситуацию секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон.
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новости, сша, москва, кндр, ядерные испытания
Новости, США, Москва, КНДР, ядерные испытания

Британские СМИ: США попросят Москву отговорить КНДР от ядерных испытаний

11:47 04.11.2022
 
Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press
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Вашингтон хотел бы, чтобы Россия и Китай повлияли на КНДР и разубедили ее проводить ядерные испытания. Это заявление неназванного высокопоставленного американского чиновника на днях опубликовало британское издание Reuters. По данным СМИ, в США уверены, что у Пекина и Москвы есть соответствующие рычаги давления
"Китай и Россия уже давно являются противниками ядерной программы КНДР. Мы верим и, конечно же, ждем, что они будут использовать имеющееся у них влияние, чтобы попытаться заставить КНДР не проводить ядерные испытания", — ссылается агентство на свой источник.
В последнее время в западном информационном поле активно обсуждалось, что впервые с 2017 года Северная Корея готовится возобновить ядерные испытания, однако когда именно пройдут испытания, собеседник Reuters сказать не смог.
В четверг, 3 ноября, КНДР запустила 3 баллистические ракеты малой дальности. Этот пуск стал четвертым за последние три дня. Сообщается, что Пхеньян провел ракетные испытания на фоне совместных воздушных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm.
"Соединенные Штаты и Южная Корея обнаружат, что они совершили ужасную ошибку, которую нельзя исправить", — прокомментировал ситуацию секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон.
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