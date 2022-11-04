В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР - 04.11.2022 Украина.ру
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В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР
В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР - 04.11.2022 Украина.ру
В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР
В ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил о том, что его правительство считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации
2022-11-04T10:14
2022-11-04T10:14
новости
япония
кндр
ядерные испытания
северная корея
запуск
ракеты
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По его словам, Северная Корея возмущена проведением военных учений США и Южной Кореи. В Японии уверены, что КНДР готова пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия. Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания ядерного оружия до 8 ноября.2 и 3 ноября Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. При этом 3 ноября были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной. В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно.
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новости, япония, кндр, ядерные испытания, северная корея, запуск, ракеты
Новости, Япония, КНДР, ядерные испытания, Северная Корея, запуск, ракеты

В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР

10:14 04.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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В ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил о том, что его правительство считает, что Северная Корея может пойти на проведение ядерных испытаний или другие провокации
По его словам, Северная Корея возмущена проведением военных учений США и Южной Кореи. В Японии уверены, что КНДР готова пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия.
Я хотел бы воздержаться от высказываний о дальнейших действиях Северной Кореи, правительство решительно намерено защитить жизнь и мирное существование граждан и будет вести сбор и анализ информации, сохраняя бдительность.
Хирокадзу Мацуно
Генеральный секретарь кабмина Японии
Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания ядерного оружия до 8 ноября.
2 и 3 ноября Северная Корея провела ракетные пуски дважды в день. При этом 3 ноября были выпущены три ракеты, одна из которых, предположительно, была межконтинентальной.
В Японии была объявлена воздушная тревога в связи с риском, что ракета перелетит территорию страны. Однако этого не произошло, и ракета, вероятно упала, не долетев до территории Японии. При этом, как выяснилось впоследствии, воздушная тревога была объявлена уже после предполагаемого времени перелета через северные регионы страны, то есть когда защититься от предполагаемой опасности было бы уже поздно.
Северная Корея межконтинентальная баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:52
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракетыСеверная Корея подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в четверг. Об этом 25 марта сообщает «Рёнхап» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство
 
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