Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа - 04.11.2022 Украина.ру
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Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа
Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа - 04.11.2022 Украина.ру
Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа
Начальник управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала в интервью изданию Украина.ру о том, что в регионе заработало областное телевидение, радио, Telegram-каналы. Неожиданно стали снова востребованы газеты
2022-11-04T04:44
2022-11-04T04:44
новости
запорожская область
газеты
информация
люди
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Москалец рассказала, что с 1 августа в ее регионе заработали областное телевидение — "ЗаТВ" и радио — "ЗаРадио". Популярностью пользуются и новые телеграм-каналы, которые в основном работают на какие-то определенные социальные нужды людей. Например, "Взаимопомощь Мелитополь" или "Мамочки Запорожье" и многие другие.Однако при всем этом резко вырос спрос и на печатную периодику, заявила начальник управления. По ее словам, это связано с проблемами со связью, которые до сих пор существуют в области.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040446152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, газеты, информация, люди
Новости, Запорожская область, газеты, информация, люди

Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа

04:44 04.11.2022
 
© из личного архива Д.ДезорцеваГазета Новороссия жители Мариуполя ДНР
Газета Новороссия жители Мариуполя ДНР
© из личного архива Д.Дезорцева
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Начальник управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала в интервью изданию Украина.ру о том, что в регионе заработало областное телевидение, радио, Telegram-каналы. Неожиданно стали снова востребованы газеты
Москалец рассказала, что с 1 августа в ее регионе заработали областное телевидение — "ЗаТВ" и радио — "ЗаРадио". Популярностью пользуются и новые телеграм-каналы, которые в основном работают на какие-то определенные социальные нужды людей. Например, "Взаимопомощь Мелитополь" или "Мамочки Запорожье" и многие другие.
Однако при всем этом резко вырос спрос и на печатную периодику, заявила начальник управления. По ее словам, это связано с проблемами со связью, которые до сих пор существуют в области.

"Я полагаю, что жители довольны работой наших СМИ, просто потому, что когда приходится общаться с людьми, они говорят, что им нужна информация, и просят ещё и ещё. Просят газету. Пока у нас "Комсомольская правда" выпускает спецвыпуск для нашего региона, мы им за это очень признательны. Издаётся газета "Запорожский вестник". Планируется к выпуску ещё одна газета, в рамках нашего холдинга "ЗаМедиа"", - рассказала чиновница.

Полностью прочитать интервью можно здесь:
Анна Москалец интервью
Вчера, 12:39
Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
 
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