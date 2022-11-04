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Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа

Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа - 04.11.2022 Украина.ру

Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа

Начальник управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала в интервью изданию Украина.ру о том, что в регионе заработало областное телевидение, радио, Telegram-каналы. Неожиданно стали снова востребованы газеты

2022-11-04T04:44

2022-11-04T04:44

2022-11-04T04:44

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Москалец рассказала, что с 1 августа в ее регионе заработали областное телевидение — "ЗаТВ" и радио — "ЗаРадио". Популярностью пользуются и новые телеграм-каналы, которые в основном работают на какие-то определенные социальные нужды людей. Например, "Взаимопомощь Мелитополь" или "Мамочки Запорожье" и многие другие.Однако при всем этом резко вырос спрос и на печатную периодику, заявила начальник управления. По ее словам, это связано с проблемами со связью, которые до сих пор существуют в области.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040446152.html

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