https://ukraina.ru/20221104/1040489645.html
Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа
Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа - 04.11.2022 Украина.ру
Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа
Начальник управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала в интервью изданию Украина.ру о том, что в регионе заработало областное телевидение, радио, Telegram-каналы. Неожиданно стали снова востребованы газеты
2022-11-04T04:44
2022-11-04T04:44
2022-11-04T04:44
новости
запорожская область
газеты
информация
люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103376/09/1033760966_0:0:3009:1692_1920x0_80_0_0_674dbb88632bbe2c9404c5bf9cd6b81b.jpg
Москалец рассказала, что с 1 августа в ее регионе заработали областное телевидение — "ЗаТВ" и радио — "ЗаРадио". Популярностью пользуются и новые телеграм-каналы, которые в основном работают на какие-то определенные социальные нужды людей. Например, "Взаимопомощь Мелитополь" или "Мамочки Запорожье" и многие другие.Однако при всем этом резко вырос спрос и на печатную периодику, заявила начальник управления. По ее словам, это связано с проблемами со связью, которые до сих пор существуют в области.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040446152.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103376/09/1033760966_0:0:2613:1960_1920x0_80_0_0_8764d338689cf3767f3970d0692b853c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, газеты, информация, люди
Новости, Запорожская область, газеты, информация, люди
Власти освобожденной Запорожской области рассказали о работе местных медиа
Начальник управления информационной политики департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец рассказала в интервью изданию Украина.ру о том, что в регионе заработало областное телевидение, радио, Telegram-каналы. Неожиданно стали снова востребованы газеты
Москалец рассказала, что с 1 августа в ее регионе заработали областное телевидение — "ЗаТВ" и радио — "ЗаРадио". Популярностью пользуются и новые телеграм-каналы, которые в основном работают на какие-то определенные социальные нужды людей. Например, "Взаимопомощь Мелитополь" или "Мамочки Запорожье" и многие другие.
Однако при всем этом резко вырос спрос и на печатную периодику, заявила начальник управления. По ее словам, это связано с проблемами со связью, которые до сих пор существуют в области.
"Я полагаю, что жители довольны работой наших СМИ, просто потому, что когда приходится общаться с людьми, они говорят, что им нужна информация, и просят ещё и ещё. Просят газету. Пока у нас "Комсомольская правда" выпускает спецвыпуск для нашего региона, мы им за это очень признательны. Издаётся газета "Запорожский вестник". Планируется к выпуску ещё одна газета, в рамках нашего холдинга "ЗаМедиа"", - рассказала чиновница.
Полностью прочитать интервью можно здесь: