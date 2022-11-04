https://ukraina.ru/20221104/1040437837.html

Военный эксперт рассказал об объемах производства боеприпасов для СВО

Военный эксперт рассказал об объемах производства боеприпасов для СВО - 04.11.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал об объемах производства боеприпасов для СВО

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов заявил в интервью изданию Украина.ру, что Россия располагает достаточным количеством боеприпасов линейки "Х"

2022-11-04T07:00

2022-11-04T07:00

2022-11-04T07:00

новости

украина

"калибр"

спецоперация

россия

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Ранее российские бомбардировщики нанесли высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев". По мнению военного эксперта, вопрос по количеству подобных образцов вооружений не стоит, потому что если мы проводим такого рода операции, это означает, что боеприпасов достаточно. Что касается боеприпасов линейки "Х", отмечает политолог, то они у нас есть в достаточно большом количестве. Все зависит от целей, по которым применяется подобный боеприпас.За вопросы обеспечения потребностей ВС РФ отвечает производитель – КТРВ (Корпорация Тактическое Ракетное вооружение), говорит эксперт, выражая уверенность, что необходимых видов вооружений - достаточно много. Потому что оборонно-промышленный комплекс России работает на полную катушку.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039750328.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, "калибр", спецоперация, россия