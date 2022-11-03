https://ukraina.ru/20221103/1040478667.html
Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео - 03.11.2022 Украина.ру
Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2022-11-03T14:21
2022-11-03T14:21
2022-11-03T14:21
ростислав ищенко
сша
сво
видео
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0:58 – Решение украинского вопроса одним ударом по Киеву;4:51 – Вступление Польши и Прибалтики в войну, мобилизация и ядерное оружие; 11:48 – США: чего боятся американцы?; 17:29 – Новый "Карибский кризис" и его вероятность;18:04 – Наши интересы в Африке, Юго-восточной Азии и Латинской Америке; 20:53 – Риторика Китая в отношении России; 24:17 – Шансы Эрдогана на выборах, будущее отношений с Турцией; 26:48 – Нужны ли меры против уехавших за границу от войны и мобилизации?39:14 – "Защита от дурака" и будущее российской власти; 49:04 – Нужно ли гражданскому сейчас проходить курс выживания и обращения с оружием?; 49:52 – Возвращение границ НАТО в рамки 1997 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, сша, сво, видео, видео
Ростислав Ищенко, США, СВО, Видео
Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
0:58 – Решение украинского вопроса одним ударом по Киеву;
4:51 – Вступление Польши и Прибалтики в войну, мобилизация и ядерное оружие;
11:48 – США: чего боятся американцы?;
17:29 – Новый "Карибский кризис" и его вероятность;
18:04 – Наши интересы в Африке, Юго-восточной Азии и Латинской Америке;
20:53 – Риторика Китая в отношении России;
24:17 – Шансы Эрдогана на выборах, будущее отношений с Турцией;
26:48 – Нужны ли меры против уехавших за границу от войны и мобилизации?
39:14 – "Защита от дурака" и будущее российской власти;
49:04 – Нужно ли гражданскому сейчас проходить курс выживания и обращения с оружием?;
49:52 – Возвращение границ НАТО в рамки 1997 года.