https://ukraina.ru/20221103/1040478667.html

Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео

Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео - 03.11.2022 Украина.ру

Ищенко: чего боятся США и почему новая мобилизация не нужна? Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:

2022-11-03T14:21

2022-11-03T14:21

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ростислав ищенко

сша

сво

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0:58 – Решение украинского вопроса одним ударом по Киеву;4:51 – Вступление Польши и Прибалтики в войну, мобилизация и ядерное оружие; 11:48 – США: чего боятся американцы?; 17:29 – Новый "Карибский кризис" и его вероятность;18:04 – Наши интересы в Африке, Юго-восточной Азии и Латинской Америке; 20:53 – Риторика Китая в отношении России; 24:17 – Шансы Эрдогана на выборах, будущее отношений с Турцией; 26:48 – Нужны ли меры против уехавших за границу от войны и мобилизации?39:14 – "Защита от дурака" и будущее российской власти; 49:04 – Нужно ли гражданскому сейчас проходить курс выживания и обращения с оружием?; 49:52 – Возвращение границ НАТО в рамки 1997 года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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