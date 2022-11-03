Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье - 03.11.2022 Украина.ру
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Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье - 03.11.2022 Украина.ру
Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье
Украина.ру, 03.11.2022
2022-11-03T12:39
2022-11-03T12:39
интервью
запорожская область
мелитополь
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Информационный голод в освобождённом Запорожье удалось преодолеть - во многом благодаря альтруистам, готовым работать под угрозой обстрелов. Об этом изданию Украина.ру рассказала начальник Управления информационной политики Департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец.– Анна Викторовна, как начиналась работа департамента на первых этапах, кому наследует ведомство?- Ведомство никому не наследует, оно было создано тогда же, когда создавалась ВГА Запорожской области - в конце апреля начали формироваться её структуры.– Как набирались работники?- Сотрудники набирались на местах, из местных, и из россиян-добровольцев, которые сюда прибывали. Приезжали специалисты, которые были готовы помогать восстанавливать здесь мирную жизнь, формировать необходимые органы власти. Работников очень мало до сих пор. У нас кадровый голод - во всей России это проблема, а на новых территориях - просто катастрофа. В нашем департаменте на данный момент числится порядка 20 человек. Есть министерства, в которых пока работает по 5 человек. Это очень сложная ситуация.– Как изменилась работа департамента после воссоединения Запорожья с РФ?- После воссоединения Запорожья с РФ наша работа не изменилась никак, статус остался прежним. Введено военное положение, все меры безопасности и все прочие меры, принятые в результате военного положения, уже действовали на нашей территории. Режим военного положения по факту зафиксировал то, что уже работало, и все меры безопасности.– С какими СМИ уже сотрудничали?- Мы сотрудничаем со всеми СМИ: с зарубежными, российскими, местными. С 1 августа заработало областное телевидение - "ЗаТВ", радио - "ЗаРадио", и всё это в рамках холдинга "ЗаМедиа". Будут ещё направления: сейчас работают телеграм-каналы. Есть телеграм-канал "ЗаТВ" и несколько других, которые покрывают нужды жителей нашего региона. Часть каналов посвящена конкретным социальным нуждам: например, канал посвященный социальным выплатам. Есть канал "Взаимопомощь Мелитополь", есть "Мамочки Запорожье" и так далее. Люди могут там решить свои насущные проблемы, получить ответы на свои вопросы.– Самые большие трудности в работе. Что приходилось преодолевать на первых порах?- Поскольку на этой территории не все органы были сформированы, и до сих пор не все они ещё есть, часть вопросов остаётся в подвешенном состоянии, решать их непросто. Со связью у нас большие проблемы, потому возможность получить оперативную помощь в Телеграме - это очень важно.На первых порах самые большие трудности у нас были в продвижении информации, предоставлении её людям. Сразу после освобождения у нас на улицах Мелитополя почти никого не было, всё было закрыто, соответственно не было никакой информации, телевидение, радио - не работали. В первое время ездила военная машина с громкоговорителями, и основную информацию в виде объявлений до людей доводили на улицах. Таким же образом сообщали о телеграм-каналах, призывали подписываться. Так люди потихоньку начали втягиваться, начала формироваться сеть. Была замечательная группа идейных, романтиков, которые при этом чётко понимали проблему информационного голода на нашей территории. Эти люди помогали в создании департамента, определяли направления его развития. Кирилл Иванович Нагорняк, с ним Анна Колесникова, Никита Прохоров, Алексей Бычков, Анатолий Половинец и многие другие, которые действительно начинали всё в самое сложное время.Пока ещё, по-прежнему, все наши люди - это энтузиасты, которые со своей техникой, на своих компьютерах работают, потому что у нас пока нет нормальных помещений, техники, мебели. У нас военно-полевые условия с точки зрения материального снабжения. И конечно, человек, который не горит желанием сделать что-то полезное для своей страны, сюда не поедет и в таких условиях работать не будет. Но все наши сложности уже в работе - мы видим большое внимание к нашим потребностям. Губернатор региона находит деньги в бюджете для постройки съёмочного павильона. Пока наша студия - условная и небольшая, но, тем не менее, наши журналисты вещают, выходят в прямой эфир. Несмотря ни на что, мы работаем.– Самый яркий, важный момент из работы министерства.- Очень сложно сказать, что именно важнее другого. Всё, что мы сегодня делаем - важно. И работа с журналистами, потому что к нашему региону сейчас приковано внимание. Приезжает очень много журналистов из разных стран, из разных СМИ, которые работают на разные форматы: на телевидение, на печатную версию, на интернет, Телеграм. У каждого свои требования: кому-то нужно видео, а мы не всегда можем это разрешить, поскольку это вопрос безопасности, чтобы потом не было "прилётов".Наша задача сейчас - донести до людей всю необходимую информацию, показать и России, и, по возможности, миру, события, которые происходят на самом деле, а не в трактовке западной пропаганды, и при этом соблюсти все условия безопасности. Не показывать определённые локации, не показывать лица людей, специалистов. Им продолжают поступать угрозы со стороны Украины. У многих людей, которые здесь живут и работают, есть родственники на сопредельной территории, пока еще подконтрольной Украине. Есть риск, что они пострадают. Вопросы безопасности на первом месте. Из-за этого могут возникать сложности в работе журналистов.– Какие новые СМИ появились в Запорожье? Ваша оценка: довольны ли жители работой этих СМИ?- Я полагаю, что жители довольны работой наших СМИ, просто потому что когда приходится общаться с людьми, они говорят, что им нужна информация, и просят ещё и ещё. Просят газету. Пока у нас Комсомольская правда выпускает спецвыпуск для нашего региона, мы им за это очень признательны. Издаётся газета "Запорожский вестник". Планируется к выпуску ещё одна газета, в рамках нашего холдинга "ЗаМедиа".
Украина.ру
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2022
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, запорожская область, мелитополь
Интервью, Запорожская область, Мелитополь

Здесь работают патриоты. Анна Москалец о журналистах в российском Запорожье

12:39 03.11.2022
 
© из личного архиваАнна Москалец интервью
Анна Москалец интервью
© из личного архива
Читать в
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Информационный голод в освобождённом Запорожье удалось преодолеть - во многом благодаря альтруистам, готовым работать под угрозой обстрелов. Об этом изданию Украина.ру рассказала начальник Управления информационной политики Департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики ВГА Запорожской области Анна Москалец.
– Анна Викторовна, как начиналась работа департамента на первых этапах, кому наследует ведомство?
- Ведомство никому не наследует, оно было создано тогда же, когда создавалась ВГА Запорожской области - в конце апреля начали формироваться её структуры.
– Как набирались работники?
- Сотрудники набирались на местах, из местных, и из россиян-добровольцев, которые сюда прибывали. Приезжали специалисты, которые были готовы помогать восстанавливать здесь мирную жизнь, формировать необходимые органы власти.

Работников очень мало до сих пор. У нас кадровый голод - во всей России это проблема, а на новых территориях - просто катастрофа. В нашем департаменте на данный момент числится порядка 20 человек. Есть министерства, в которых пока работает по 5 человек. Это очень сложная ситуация.
– Как изменилась работа департамента после воссоединения Запорожья с РФ?
- После воссоединения Запорожья с РФ наша работа не изменилась никак, статус остался прежним. Введено военное положение, все меры безопасности и все прочие меры, принятые в результате военного положения, уже действовали на нашей территории. Режим военного положения по факту зафиксировал то, что уже работало, и все меры безопасности.
– С какими СМИ уже сотрудничали?
- Мы сотрудничаем со всеми СМИ: с зарубежными, российскими, местными. С 1 августа заработало областное телевидение - "ЗаТВ", радио - "ЗаРадио", и всё это в рамках холдинга "ЗаМедиа". Будут ещё направления: сейчас работают телеграм-каналы. Есть телеграм-канал "ЗаТВ" и несколько других, которые покрывают нужды жителей нашего региона. Часть каналов посвящена конкретным социальным нуждам: например, канал посвященный социальным выплатам. Есть канал "Взаимопомощь Мелитополь", есть "Мамочки Запорожье" и так далее. Люди могут там решить свои насущные проблемы, получить ответы на свои вопросы.
Самые большие трудности в работе. Что приходилось преодолевать на первых порах?
- Поскольку на этой территории не все органы были сформированы, и до сих пор не все они ещё есть, часть вопросов остаётся в подвешенном состоянии, решать их непросто. Со связью у нас большие проблемы, потому возможность получить оперативную помощь в Телеграме - это очень важно.
На первых порах самые большие трудности у нас были в продвижении информации, предоставлении её людям. Сразу после освобождения у нас на улицах Мелитополя почти никого не было, всё было закрыто, соответственно не было никакой информации, телевидение, радио - не работали. В первое время ездила военная машина с громкоговорителями, и основную информацию в виде объявлений до людей доводили на улицах.
Таким же образом сообщали о телеграм-каналах, призывали подписываться. Так люди потихоньку начали втягиваться, начала формироваться сеть. Была замечательная группа идейных, романтиков, которые при этом чётко понимали проблему информационного голода на нашей территории. Эти люди помогали в создании департамента, определяли направления его развития. Кирилл Иванович Нагорняк, с ним Анна Колесникова, Никита Прохоров, Алексей Бычков, Анатолий Половинец и многие другие, которые действительно начинали всё в самое сложное время.
Пока ещё, по-прежнему, все наши люди - это энтузиасты, которые со своей техникой, на своих компьютерах работают, потому что у нас пока нет нормальных помещений, техники, мебели. У нас военно-полевые условия с точки зрения материального снабжения. И конечно, человек, который не горит желанием сделать что-то полезное для своей страны, сюда не поедет и в таких условиях работать не будет.
Но все наши сложности уже в работе - мы видим большое внимание к нашим потребностям. Губернатор региона находит деньги в бюджете для постройки съёмочного павильона. Пока наша студия - условная и небольшая, но, тем не менее, наши журналисты вещают, выходят в прямой эфир. Несмотря ни на что, мы работаем.
– Самый яркий, важный момент из работы министерства.
- Очень сложно сказать, что именно важнее другого. Всё, что мы сегодня делаем - важно. И работа с журналистами, потому что к нашему региону сейчас приковано внимание. Приезжает очень много журналистов из разных стран, из разных СМИ, которые работают на разные форматы: на телевидение, на печатную версию, на интернет, Телеграм. У каждого свои требования: кому-то нужно видео, а мы не всегда можем это разрешить, поскольку это вопрос безопасности, чтобы потом не было "прилётов".
Наша задача сейчас - донести до людей всю необходимую информацию, показать и России, и, по возможности, миру, события, которые происходят на самом деле, а не в трактовке западной пропаганды, и при этом соблюсти все условия безопасности. Не показывать определённые локации, не показывать лица людей, специалистов. Им продолжают поступать угрозы со стороны Украины. У многих людей, которые здесь живут и работают, есть родственники на сопредельной территории, пока еще подконтрольной Украине. Есть риск, что они пострадают. Вопросы безопасности на первом месте. Из-за этого могут возникать сложности в работе журналистов.
– Какие новые СМИ появились в Запорожье? Ваша оценка: довольны ли жители работой этих СМИ?
- Я полагаю, что жители довольны работой наших СМИ, просто потому что когда приходится общаться с людьми, они говорят, что им нужна информация, и просят ещё и ещё. Просят газету. Пока у нас Комсомольская правда выпускает спецвыпуск для нашего региона, мы им за это очень признательны. Издаётся газета "Запорожский вестник". Планируется к выпуску ещё одна газета, в рамках нашего холдинга "ЗаМедиа".
 
ИнтервьюЗапорожская областьМелитополь
 
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