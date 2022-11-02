https://ukraina.ru/20221102/1040438151.html

Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн

Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн - 02.11.2022 Украина.ру

Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн

Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани

2022-11-02T16:53

2022-11-02T16:53

2022-11-02T16:53

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игорь коломойский

суд

татнефть

укрнафта

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Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев "ПриватБанка", заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафта" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти на сумму более 400 млн долларов. Нефть компания получила по трубопроводу от компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Уголовное дело возбудили летом 2021 года. Предприятие "Укртатнафта" открыли в 1994 году на базе крупнейшего на Украине Кременчугского НПЗ. Половина акций принадлежала "Татнефти", половина - группе "Приват" Коломойского и Боголюбова. В 2007 году "Татнефть" лишилась доли и обратилась в арбитражный суд. Международный арбитраж присудил выплатить компенсацию в размере 173 млн долларов США. В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в дело.

https://ukraina.ru/20221102/1040432026.html

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новости, игорь коломойский, суд, татнефть, укрнафта