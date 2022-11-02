https://ukraina.ru/20221102/1040438151.html
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн - 02.11.2022 Украина.ру
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
новости
игорь коломойский
суд
татнефть
укрнафта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036833736_0:487:1256:1194_1920x0_80_0_0_b68710979ca2e7d6e4eced923e249c8f.jpg
Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев "ПриватБанка", заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафта" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти на сумму более 400 млн долларов. Нефть компания получила по трубопроводу от компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Уголовное дело возбудили летом 2021 года. Предприятие "Укртатнафта" открыли в 1994 году на базе крупнейшего на Украине Кременчугского НПЗ. Половина акций принадлежала "Татнефти", половина - группе "Приват" Коломойского и Боголюбова. В 2007 году "Татнефть" лишилась доли и обратилась в арбитражный суд. Международный арбитраж присудил выплатить компенсацию в размере 173 млн долларов США. В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в дело.
https://ukraina.ru/20221102/1040432026.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036833736_0:369:1256:1311_1920x0_80_0_0_121a6d48b7c102d91c776e91aac1f1f3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь коломойский, суд, татнефть, укрнафта
Новости, Игорь Коломойский, Суд, Татнефть, Укрнафта
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани
Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев "ПриватБанка", заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани.
По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафта" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти на сумму более 400 млн долларов. Нефть компания получила по трубопроводу от компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины.
Уголовное дело возбудили летом 2021 года.
Предприятие "Укртатнафта" открыли в 1994 году на базе крупнейшего на Украине Кременчугского НПЗ. Половина акций принадлежала "Татнефти", половина - группе "Приват" Коломойского и Боголюбова. В 2007 году "Татнефть" лишилась доли и обратилась в арбитражный суд. Международный арбитраж присудил выплатить компенсацию в размере 173 млн долларов США. В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в дело.