Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн - 02.11.2022 Украина.ру
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Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн - 02.11.2022 Украина.ру
Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн
Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани
2022-11-02T16:53
2022-11-02T16:53
новости
игорь коломойский
суд
татнефть
укрнафта
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Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев "ПриватБанка", заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафта" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти на сумму более 400 млн долларов. Нефть компания получила по трубопроводу от компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины. Уголовное дело возбудили летом 2021 года. Предприятие "Укртатнафта" открыли в 1994 году на базе крупнейшего на Украине Кременчугского НПЗ. Половина акций принадлежала "Татнефти", половина - группе "Приват" Коломойского и Боголюбова. В 2007 году "Татнефть" лишилась доли и обратилась в арбитражный суд. Международный арбитраж присудил выплатить компенсацию в размере 173 млн долларов США. В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в дело.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, игорь коломойский, суд, татнефть, укрнафта
Новости, Игорь Коломойский, Суд, Татнефть, Укрнафта

Коломойского и Боголюбова заочно арестовал суд в Казани за хищение нефти на $400 млн

16:53 02.11.2022
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Николай Лысенко
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Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова арестовали на два месяца с момента экстрадиции в Россию. Коммерсантов обвиняют в хищении 800 тысяч тонн нефти. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда Казани
Украинских предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших владельцев "ПриватБанка", заочно арестовал Вахитовский районный суд Казани.
По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2007 года Коломойский, Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафта" Павел Овчаренко украли 800 тысяч тонн нефти на сумму более 400 млн долларов. Нефть компания получила по трубопроводу от компании "Татнефть", ее перекачали через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Укрнафты" в Полтавской области Украины.
Уголовное дело возбудили летом 2021 года.
Предприятие "Укртатнафта" открыли в 1994 году на базе крупнейшего на Украине Кременчугского НПЗ. Половина акций принадлежала "Татнефти", половина - группе "Приват" Коломойского и Боголюбова. В 2007 году "Татнефть" лишилась доли и обратилась в арбитражный суд. Международный арбитраж присудил выплатить компенсацию в размере 173 млн долларов США. В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил просьбу Украины о вмешательстве в дело.
Коломойский астрология - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
15:16
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НовостиИгорь КоломойскийСудТатнефтьУкрнафта
 
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