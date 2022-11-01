"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России

"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию Белоруссию

Если Польша нападет на Белоруссию, то Россия встанет на защиту Минска, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру