"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России - 01.11.2022 Украина.ру
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"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России - 01.11.2022 Украина.ру
"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас рассказал в интервью изданию Украина.ру, когда британский премьер Риши Сунак вспомнит о существовании тройственного союза Великобритании, Польши и Украины и вспомнит ли вообще
2022-11-01T05:30
2022-11-01T05:30
новости
польша
россия
война
политолог
великобритания
риши сунак
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Всё будет зависеть от ситуации на фронте, а точнее от того, понадобится ли, и когда именно, Войско Польское для поддержки украинской обороны, считает эксперт. При этом Рэнкас отмечает, что момент провала очередных украинских контрнаступлений или момент протрезвления киевских олигархов, ведущих, например, к мирному прекращению конфликта, – приведёт к немедленному извлечению на свет Божий папок с идеями "Укро-Полина", размахиванию лозунгом "британских гарантий". Тогда и настанет момент, когда будет запущена программа прямого и полномасштабного вступления Польши в войну с Россией, добавил он.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221023/1040000551.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, война, политолог, великобритания, риши сунак
Новости, Польша, Россия, война, политолог, Великобритания, Риши Сунак

"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России

05:30 01.11.2022
 
© AP / Czarek SokolowskiБайден Дуда флаг Польша
Байден Дуда флаг Польша - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP / Czarek Sokolowski
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Польский политический аналитик Конрад Рэнкас рассказал в интервью изданию Украина.ру, когда британский премьер Риши Сунак вспомнит о существовании тройственного союза Великобритании, Польши и Украины и вспомнит ли вообще
Всё будет зависеть от ситуации на фронте, а точнее от того, понадобится ли, и когда именно, Войско Польское для поддержки украинской обороны, считает эксперт.
Пока киевские власти, усиленные западными поставками оружия, умудряются справляться сами – проекты "тройственного союза" или "Польско-Украинской унии" так и останутся в долгих ящиках британского Foreign Office.
Конрад Рэнкас
Конрад Рэнкас
Политический аналитик
При этом Рэнкас отмечает, что момент провала очередных украинских контрнаступлений или момент протрезвления киевских олигархов, ведущих, например, к мирному прекращению конфликта, – приведёт к немедленному извлечению на свет Божий папок с идеями "Укро-Полина", размахиванию лозунгом "британских гарантий".
Тогда и настанет момент, когда будет запущена программа прямого и полномасштабного вступления Польши в войну с Россией, добавил он.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 04:00
"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию БелоруссиюЕсли Польша нападет на Белоруссию, то Россия встанет на защиту Минска, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру
 
НовостиПольшаРоссиявойнаполитологВеликобританияРиши Сунак
 
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