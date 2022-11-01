"Момент провала": политолог объяснил, в каком случае Польшу толкнут в войну против России
© AP / Czarek SokolowskiБайден Дуда флаг Польша
© AP / Czarek Sokolowski
Польский политический аналитик Конрад Рэнкас рассказал в интервью изданию Украина.ру, когда британский премьер Риши Сунак вспомнит о существовании тройственного союза Великобритании, Польши и Украины и вспомнит ли вообще
Всё будет зависеть от ситуации на фронте, а точнее от того, понадобится ли, и когда именно, Войско Польское для поддержки украинской обороны, считает эксперт.
Пока киевские власти, усиленные западными поставками оружия, умудряются справляться сами – проекты "тройственного союза" или "Польско-Украинской унии" так и останутся в долгих ящиках британского Foreign Office.
При этом Рэнкас отмечает, что момент провала очередных украинских контрнаступлений или момент протрезвления киевских олигархов, ведущих, например, к мирному прекращению конфликта, – приведёт к немедленному извлечению на свет Божий папок с идеями "Укро-Полина", размахиванию лозунгом "британских гарантий".
Тогда и настанет момент, когда будет запущена программа прямого и полномасштабного вступления Польши в войну с Россией, добавил он.
Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.
23 октября, 04:00"Другого пути теперь нет": эксперт рассказал, что будет, если Польша зайдет на территорию БелоруссиюЕсли Польша нападет на Белоруссию, то Россия встанет на защиту Минска, считает генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов в интервью Украина.ру