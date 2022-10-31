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Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта - 31.10.2022 Украина.ру
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
Боевые действия и теракты ВСУ по отношению к жителям Запорожской области прекратятся только после уничтожения проекта "Украина", считает член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-31T07:15
2022-10-31T07:15
2022-10-31T07:15
новости
владимир рогов
обстрелы
украина
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ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую область, организовывают теракты. За последние несколько месяцев это стало обычной практикой и фоном жизни, заявил Рогов. Обстрелы прекратятся только после уничтожения "политического проекта Украина", считает он. "Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского", - сказал Рогов. Рогов назвал украинские власти "шайкой алкоголиков, наркоманов и нацистов".
https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, обстрелы, украина
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
Боевые действия и теракты ВСУ по отношению к жителям Запорожской области прекратятся только после уничтожения проекта "Украина", считает член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую область, организовывают теракты. За последние несколько месяцев это стало обычной практикой и фоном жизни, заявил Рогов. Обстрелы прекратятся только после уничтожения "политического проекта Украина", считает он.
"Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского", - сказал Рогов.
Рогов назвал украинские власти "шайкой алкоголиков, наркоманов и нацистов".