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Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта

Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта - 31.10.2022 Украина.ру

Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта

Боевые действия и теракты ВСУ по отношению к жителям Запорожской области прекратятся только после уничтожения проекта "Украина", считает член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-10-31T07:15

2022-10-31T07:15

2022-10-31T07:15

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владимир рогов

обстрелы

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ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую область, организовывают теракты. За последние несколько месяцев это стало обычной практикой и фоном жизни, заявил Рогов. Обстрелы прекратятся только после уничтожения "политического проекта Украина", считает он. "Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского", - сказал Рогов. Рогов назвал украинские власти "шайкой алкоголиков, наркоманов и нацистов".

https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, обстрелы, украина