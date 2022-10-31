Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта - 31.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221031/1040302449.html
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта - 31.10.2022 Украина.ру
Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
Боевые действия и теракты ВСУ по отношению к жителям Запорожской области прекратятся только после уничтожения проекта "Украина", считает член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-31T07:15
2022-10-31T07:15
новости
владимир рогов
обстрелы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040249159_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_4236bf02a892108e69e787f7557b5896.jpg
ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую область, организовывают теракты. За последние несколько месяцев это стало обычной практикой и фоном жизни, заявил Рогов. Обстрелы прекратятся только после уничтожения "политического проекта Украина", считает он. "Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского", - сказал Рогов. Рогов назвал украинские власти "шайкой алкоголиков, наркоманов и нацистов".
https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040249159_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_cc3f23983fac318f0d313936171b4b98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир рогов, обстрелы, украина
Новости, Владимир Рогов, обстрелы, Украина

Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта

07:15 31.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПоследствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске
Последствия повторного обстрела нефтебазы и ж/д станции в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Боевые действия и теракты ВСУ по отношению к жителям Запорожской области прекратятся только после уничтожения проекта "Украина", считает член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
ВСУ постоянно обстреливают Запорожскую область, организовывают теракты. За последние несколько месяцев это стало обычной практикой и фоном жизни, заявил Рогов. Обстрелы прекратятся только после уничтожения "политического проекта Украина", считает он.
"Когда это закончится? Ну, закончится только с уничтожением политического проекта "Украина", точнее, вот этого злокачественного новообразования УГИЛ - "украинское государство Ивано-Франковска и Львова", которое сейчас, последние восемь лет особенно сильно, пытаются создать на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Порошенко, а потом Зеленского", - сказал Рогов.
Рогов назвал украинские власти "шайкой алкоголиков, наркоманов и нацистов".
Владимир Рогов интервью
Вчера, 10:40
Владимир Рогов: СБУ и ГУР надо признать террористическим организациями
 
НовостиВладимир РоговобстрелыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Очередной гол в свои ворота: в США предупредили о последствиях новых санкций против РФ
08:37В Генштабе рассказали о судьбе новобранцев срочников
08:16"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду
08:07В Ирландии пожаловались, что украинские беженцы отбирают у них хлеб
08:04Опасные изоляционисты. В Киеве встревожены ростом влияния "трампистского" крыла республиканцев
08:00"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"
07:55За что боролись: Пушков о "миграции" украинского оружия по Европе
07:55Политолог предложил топить украинские судна за срыв российской части зерновой сделки
07:45Украинский военнопленный рассказал, что хочет делать после освобождения
07:43Еще два корабля: Киев, Анкара и ООН "разворачивают" "зерновую сделку"
07:36Украинский военнопленный рассказал о больных коронавирусом в рядах ВСУ
07:33Вернитесь к зерновой сделке: в Японии обратились к Кремлю
07:30Военнопленный о конфликте в Донбассе: надо было договариваться, решать мирным путем
07:22Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ
07:18В Европу направилась вторая авианосная группа ВМС США – британские СМИ
07:15Рогов: обстрелы закончатся только после уничтожения украинского проекта
07:00Власти Запорожской области призвали признать СБУ и ГУР террористическими организациями
07:00Конрад Рэнкас: Британия продолжает "Большую Игру" против России пешками из Украины и Польши
06:45Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось
06:30Рогов рассказал о последствиях теракта у здания запорожского телеканала
Лента новостейМолния