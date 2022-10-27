https://ukraina.ru/20221027/1040217875.html

Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная

Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная

Президент России Владимир Путин назвал запредельным шагом подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"

2022-10-27T18:07

2022-10-27T18:07

2022-10-27T18:07

владимир путин

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северный поток

северный поток-2

валдай (клуб)

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26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены масштабные повреждения, причиной которых стала диверсия."Уничтожение общеевропейских газопроводов - это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября.Ранее в октябре сообщалось, что зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.

https://ukraina.ru/20221027/1040217290.html

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