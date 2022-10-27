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Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Президент России Владимир Путин назвал запредельным шагом подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"
2022-10-27T18:07
2022-10-27T18:07
2022-10-27T18:07
владимир путин
новости
северный поток
северный поток-2
валдай (клуб)
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26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены масштабные повреждения, причиной которых стала диверсия."Уничтожение общеевропейских газопроводов - это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября.Ранее в октябре сообщалось, что зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, северный поток, северный поток-2, валдай (клуб)
Владимир Путин, Новости, Северный поток, Северный поток-2, Валдай (клуб)
Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Президент России Владимир Путин назвал запредельным шагом подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"
26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены масштабные повреждения, причиной которых стала диверсия.
"Уничтожение общеевропейских газопроводов - это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября.
Ранее в октябре сообщалось, что зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.