Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Президент России Владимир Путин назвал запредельным шагом подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"
2022-10-27T18:07
2022-10-27T18:07
владимир путин
новости
северный поток
северный поток-2
валдай (клуб)
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26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены масштабные повреждения, причиной которых стала диверсия."Уничтожение общеевропейских газопроводов - это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября.Ранее в октябре сообщалось, что зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.
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владимир путин, новости, северный поток, северный поток-2, валдай (клуб)
Владимир Путин, Новости, Северный поток, Северный поток-2, Валдай (клуб)

Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная

18:07 27.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© POOL
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Президент России Владимир Путин назвал запредельным шагом подрывы на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"
26 сентября на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены масштабные повреждения, причиной которых стала диверсия.
"Уничтожение общеевропейских газопроводов - это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий", - сказал Путин в своем выступлении на пленарном заседании клуба "Валдай" 27 октября.
Ранее в октябре сообщалось, что зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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