События развиваются по негативному сценарию – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
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События развиваются по негативному сценарию – Путин
События развиваются по негативному сценарию – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
События развиваются по негативному сценарию – Путин
События в мире развиваются по негативному сценарию, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T17:25
2022-10-27T17:25
новости
владимир путин
сценарий
запад
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По словам Путина, "так называемый Запад в последние годы, и, особенно, в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение,Президент подчеркнул, что "они всегда действуют на обострение".Среди этих шагов - разжигание войны на Украине, провокации в Тайване, продовольственный мировой кризис и уничтожение общеевропейских газопроводов.
https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html
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новости, владимир путин, сценарий, запад
Новости, Владимир Путин, сценарий, Запад

События развиваются по негативному сценарию – Путин

17:25 27.10.2022
 
© скриншотВладимир Путин на заседании клуба Валдай
Владимир Путин на заседании клуба Валдай
© скриншот
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События в мире развиваются по негативному сценарию, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
События продолжают развиваться по негативному сценарию и эти события переросли в масштабный кризис, и не только в геополитической, но и в экономической и в гуманитарной сферах.
По словам Путина, "так называемый Запад в последние годы, и, особенно, в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение,
Президент подчеркнул, что "они всегда действуют на обострение".
Среди этих шагов - разжигание войны на Украине, провокации в Тайване, продовольственный мировой кризис и уничтожение общеевропейских газопроводов.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:17
Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
 
НовостиВладимир ПутинсценарийЗапад
 
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