https://ukraina.ru/20221027/1040214148.html

События развиваются по негативному сценарию – Путин

События развиваются по негативному сценарию – Путин - 27.10.2022 Украина.ру

События развиваются по негативному сценарию – Путин

События в мире развиваются по негативному сценарию, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября

2022-10-27T17:25

2022-10-27T17:25

2022-10-27T17:25

новости

владимир путин

сценарий

запад

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По словам Путина, "так называемый Запад в последние годы, и, особенно, в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение,Президент подчеркнул, что "они всегда действуют на обострение".Среди этих шагов - разжигание войны на Украине, провокации в Тайване, продовольственный мировой кризис и уничтожение общеевропейских газопроводов.

https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html

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2022

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новости, владимир путин, сценарий, запад