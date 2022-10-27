https://ukraina.ru/20221027/1040214148.html
События развиваются по негативному сценарию – Путин
События развиваются по негативному сценарию – Путин - 27.10.2022 Украина.ру
События развиваются по негативному сценарию – Путин
События в мире развиваются по негативному сценарию, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
2022-10-27T17:25
2022-10-27T17:25
2022-10-27T17:25
новости
владимир путин
сценарий
запад
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По словам Путина, "так называемый Запад в последние годы, и, особенно, в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение,Президент подчеркнул, что "они всегда действуют на обострение".Среди этих шагов - разжигание войны на Украине, провокации в Тайване, продовольственный мировой кризис и уничтожение общеевропейских газопроводов.
https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, сценарий, запад
Новости, Владимир Путин, сценарий, Запад
События развиваются по негативному сценарию – Путин
События в мире развиваются по негативному сценарию, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Валдайского клуба" 27 октября
События продолжают развиваться по негативному сценарию и эти события переросли в масштабный кризис, и не только в геополитической, но и в экономической и в гуманитарной сферах.
По словам Путина, "так называемый Запад в последние годы, и, особенно, в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение,
Президент подчеркнул, что "они всегда действуют на обострение".
Среди этих шагов - разжигание войны на Украине, провокации в Тайване, продовольственный мировой кризис и уничтожение общеевропейских газопроводов.