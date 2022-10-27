https://ukraina.ru/20221027/1040200346.html

В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан

В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан - 27.10.2022 Украина.ру

В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан

В Запорожской области будут проверять телефоны местных жителей. Об этом 27 октября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале

2022-10-27T13:48

2022-10-27T13:48

2022-10-27T13:48

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Власти Запорожской области ввели военную цензуру в регионе. С 27 октября правоохранители будут выборочно проверять мобильные телефоны граждан. Мера стала возможной после введения режима военного положения в четырех новых субъектах России."Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение", - сообщил Рогов.Повторное нарушение предполагает штраф, злостные нарушения - уголовную ответственность по закону о деятельности иностранных агентов.

https://ukraina.ru/20221019/1039918823.html

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2022

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новости, запорожская область, цензура, телефон, россия