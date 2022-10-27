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В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан - 27.10.2022 Украина.ру
В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
В Запорожской области будут проверять телефоны местных жителей. Об этом 27 октября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале
2022-10-27T13:48
2022-10-27T13:48
2022-10-27T13:48
новости
запорожская область
цензура
телефон
россия
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Власти Запорожской области ввели военную цензуру в регионе. С 27 октября правоохранители будут выборочно проверять мобильные телефоны граждан. Мера стала возможной после введения режима военного положения в четырех новых субъектах России."Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение", - сообщил Рогов.Повторное нарушение предполагает штраф, злостные нарушения - уголовную ответственность по закону о деятельности иностранных агентов.
https://ukraina.ru/20221019/1039918823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, цензура, телефон, россия
Новости, Запорожская область, цензура, телефон, Россия
В Запорожской области ввели военную цензуру и будут проверять мобильные телефоны граждан
В Запорожской области будут проверять телефоны местных жителей. Об этом 27 октября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале