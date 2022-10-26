https://ukraina.ru/20221026/1040139700.html

Под знаменем лицемерия: демократические СМИ в условиях военного времени

Под знаменем лицемерия: демократические СМИ в условиях военного времени - 26.10.2022 Украина.ру

Под знаменем лицемерия: демократические СМИ в условиях военного времени

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T05:50

2022-10-26T05:50

2022-10-26T05:50

мнения

украина

россия

медиа

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Лицемерие – главное священное знамя нынешней войны коллективного запада против человечества. При всей моей нелюбви к упрощениям и карикатурам, я уверен, что этот момент истории войдет в человеческую память как пора гротеска, сезон парада высокомерий и цинизмов, время, когда вчера уважаемые и общепризнанные международные средства информации, буквально за несколько месяцев превратились в примитивный инструмент по распространению фейков и сплетен.Вооруженный конфликт между Россией и НАТО, проходящий на территории Украины, как никакое другое событие недавнего прошлого, обнажил цели, методы, и главное – механизмы мировой власти. Никогда раньше война не являлась столь совершенным медийным продуктом для немедленной и повсеместной подачи к мировому экрану с четко разработанной психологами и маркетологами пропорцией элементов правды, лжи и эмоциональных приправ на все вкусы всех ниш потребителя, всё, чтобы вызвать у него информационное отравление и когнитивное расстройство.В последние дни в российских социальных сетях идет очень активная и жесткая полемика по поводу недавних заявлений ведущего RT, Антона Красовского, в которых он в эфире призвал топить или сжигать украинских детей. К сожалению, это не фейк. Несмотря на попытки минимизации этого со стороны телевизионного начальства и крайне недостаточной, по-моему, меры по отстранению негодяя от эфира, огромное число российских военкоров, журналистов и просто граждан, требуют не временного отстранения, а немедленного увольнения Красовского с государственного телевидения и обвинения его сразу по нескольким статьям уголовного кодекса РФ.С некоторых пор, мы все убедились в том, что слово это оружие, причём, если оно применяется в эфире, это оружие массового поражения. В мирное время можно было просто отнестись к этому человеку как к прокаженному и не марать лишних слов. Сегодня его окончательное удаление из российского медийного поля и осуждение – вопрос принципа и минимум этической гигиены страны, противостоящей мировому англосаксонскому фашистскому интернационалу.Разумеется, гнусные высказывания этого персонажа вызвали немедленное бурление киевской прессы (чуть не написал "официальной", но это слово излишне, поскольку неофициальной там давно не осталось). Украинские СМИ походили на лужу с голодными пираньями, которым бросили мясо. Фразы Красовского стали очередным главным аргументом "кровожадности России" и "русских небратьев, жаждущих уничтожать украинских детей", и в конце они и им подобные – пропагандистский ресурс для превращения украинской молодежи в пушечное мясо, согласно планам правительств США и Великобритании по установлению окончательного контроля над территорией и ресурсами бывшего СССР.Теперь – о главном. В проекте по расчеловечиванию России, который начал осущестляться Западом до 24 февраля этого года и даже задолго до года 2014. Помню, какой портрет России коллективно рисовала западная пресса еще 10-15 лет назад, в результате чего гарантированным главным сюрпризом для большинства иностранцев из стран "дальнего зарубежья", впервые попадавшими в страну была неожиданная ее "нормальность".Русские не ходили строем, не носили одинаковые костюмы, имеют разные политические взгляды и даже открыто обсуждают это, и при этом имеют вполне пристойный, на фоне большинства стран Запада, уровень жизни со множеством социальных и культурных привилегий, которые и не снились в некоторых из "образцово-демократических" стран.Так, например, чемпионат мира по футболу 2018 года, проведенный в России разрушил массу стереотипов и предубеждений, формировавшихся СМИ по ту сторону выстраивавшегося Западом нового железного занавеса. И дело даже не в хорошей организации властями спортивного праздника; гости без посредников и без официоза смогли убедиться в доброжелательности, гостеприимстве и нормальностироссийского общество, которое, как и любое другое, не идеально и не без проблем, но точно не заслуживало рисуемого прессой серо-тёмного образа.При этом существовала соседняя реальность, та, что с начала 2014 отражена в телевизионной эпике репортажей с Майдана и сформирована космогоническим мифом о "революции достоинства". Мир этого параллельного измерения выстраивался международной прессой как непростой путь молодой украинской демократии к выстраданному ей торжеству европейских ценностей. Тем временем, как совместными усилиями значительной части постсоветской интеллигенции выстраивался нарратив о "агрессивной имперской России", в соседней Украине новые и старые политические элиты вовсю соревновались за право представлять высшую западную цивилизацию на территории только что освобожденной от "наследия советского тоталитаризма".Борьба а европейские ценности превратилась в охоту на ведьм гораздо раньше первого намека на возникновение на Украине реального гражданского общества, политическим плюрализмом в условиях декоммунизации оказалась тысяча оттенков одного и того же цвета, а все несогласные, подозрительные или просто неудобные власти СМИ закрывались административными решениями, не имеющими ничего общего с конституционным правом. Вместе с антироссийской риторикой правительства, в украинском обществе росли агрессия, нетерпимость и страх.Тем временем, как в России велись непростые дискуссии между различными политическими силами и теми или иными представителями власти, на Украине сворачивались последние пространства социального диалога, сводя всю общественную мысль к лозунгам, а исторический анализ – к конъюнктурным импровизациям созданных СМИ популистских лидеров и грантоедов.Нет никакой возможности вместить в формат одной статьи все примеры официальной людоедской риторики высшей украинской власти и ее пропагандистов. Думаю, не последнее место в решении большинства жителей Донецка об отдельном от Украины будущем, является обещание президента Перта Порошенко о том, что "их дети будут сидеть в подвалах". Публичное сожжение одесситов в Доме Профсоюзов без расследования и под инфернальный юмор о "жареных сепарах", террор ультраправых "активистов" на улицах украинских городов, вступление откровенно нацистских нелегальных вооруженных формирований на полных правах в ВСУ и фронтальная война против русской и советской культуры на всей территории Украины, обязанной высшими достижениями своей истории России и СССР, примеры этого абсурда неисчислимы и при этом... невидимы "мировой демократической прессе", традиционно слишком занятой правами человека в России, на Кубе и в Венесуэле. Вполне логично, что недавние призывы Владимира Зеленского к НАТО о превентивном ядерном ударе по России вызвали в мире куда меньший резонанс, чем доказанные фейки о Буче.Если сделать краткий обзор высказываний нескольких ведущих звезд украинской прессы – в отличие от их политических оппонентов давно свободных говорить, что им угодно, будет понятнее этическая и идеологическая начинка пушечного мяса, готовящегося НАТО на алтарь ненависти между нашими народами:В 2017-м Аркадий Бабченко уехал из России и осел в Киеве. Он попрощался с родиной несколькими заявлениями, например, обещал вернуться в Москву на броне американского танка Abrams. После катастрофы Ту-154, в которой погиб Академический ансамбль имени Александрова, Бабченко заявил, что не испытывает к погибшим ни малейшего сочувствия. После этого, уже в Киеве, воскресший из мертвых после его псевдоубийства в результату инсценировки СБУ 29 мая 2018 года, события не более фейкового, чем большая часть его журналистского творчества, он сказал, что самое мощное оружие Путина – зомбоящик и что ему не нужна Россия, как страна, "которая управляется пультом от телевизора".Коллега и соотечественники Бабченко Евгений Киселев*, высказался еще откровеннее: — "Народные массы трусливые и слабоумные", — говорила моя хорошая знакомая Валерия Ильинична Новодворская. И всякий раз, когда я смотрю на то, как ведут себя российские народные массы, я говорю: "Валерия Ильинична, как же вы были правы".Разумеется "слабоумным российским массам" он немедленно противопоставил мудрость западных народов: "...Государственное телевидение противопоказано демократическому обществу. Поймите, это очень обывательская точка зрения: "Есть частный владелец, он свистит в свисток и все встают на задние лапки". На самом деле жизнь устроена абсолютно не так. Те богатые люди, которые приходят в СМИ, как в бизнес, очень быстро понимают, что успешные медиа — те, которые проводят независимую редакционную политику. Телезритель гораздо умнее, чем о нем некоторые думают". Любой, хоть немного знакомый с реальной работой западных СМИ после этих фраз должен засмеяться или заплакать.Их коллега Матвей Ганапольский*, в одном из интервью раскрывший своё кредо, которое в том, что "высшее умение человека – продавать свои мечты за деньги", просто время от времени материт в прямом эфире то своих зрителей, то российского президента.А знаменитый Дмитрий Гордон* может стать автором полноценного цитатника, который можно прилагать к коробкам с его шоколадными конфетами:Когда певица Лариса Долина побывала с выступлениями на Донбассе, регулярно живущего под концертами украинской артиллерии, он с присущей ему элегантностью штиля и мысли написал: "Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела г...". Насчет заграничных злоключений бывшего супруга Аллы Пугачевой, он поведал, что "Киркорова в Монако оскорбили и унизили. Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов, поддержавших войну с Украиной и Путина, а лучше их вообще туда не пускать. Пускай поют оркам дома за рубли". Кроме того, задолго до февраля 2022 года, он лучше украинских политиков, одновременно с собственным мнением о жителях Донбасса, объяснил невозможность выполнения "Минских соглашений": "Я считаю, что Россия Донбасс отдаст только в одном случае, если она его отдаст на своих условиях. А что это значит? Это значит всучить, всадить Украине "гнойник", который будет разлагать всю страну изнутри".Украинские медиа-персонажи цитируются здесь не в оправдание негодяя Красовского. Просто справедливости ради, давайте учтём, что в одном случае, к счастью, происходит целый национальный медиа-скандал, а в другом – к огромному сожалению для Украины и ее народа – расчеловечивание публики и ее инфлуенсеров теперь настолько норма, что уже много лет не вызывает ни малейшего резонанса ни в местной, ни в международной прессе.* Признаны в России иноагентами

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20221024/1040068103.html

https://ukraina.ru/20180822/1020896128.html

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Олег Ясинский

Олег Ясинский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Ясинский

мнения, украина, россия, медиа