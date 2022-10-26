https://ukraina.ru/20221026/1040108038.html

Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают

Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают

США нацелились на ресурсы России, однако прежде они выполнят тактическую цель - ликвидировать ЕС, высосав из него все соки. Сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T07:15

2022-10-26T07:15

2022-10-26T07:15

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Он пояснил, что экономика, построенная на эмиссии доллара всё равно скоро подойдёт к кризисному состоянию, просев под тяжестью собственных долгов. Лишившись инструмента в виде зеленой бумаги, Вашингтон потерпит крах как сила, которая претендует на глобальное доминирование. Именно поэтому американское руководство время от времени принимало решение кого-то сожрать.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, сша, россия, европа