https://ukraina.ru/20221026/1040108038.html
Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают
Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают
США нацелились на ресурсы России, однако прежде они выполнят тактическую цель - ликвидировать ЕС, высосав из него все соки. Сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T07:15
2022-10-26T07:15
2022-10-26T07:15
новости
богдан безпалько
сша
россия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_ca8b40243064e68c9ae353d527857796.jpg.webp
Он пояснил, что экономика, построенная на эмиссии доллара всё равно скоро подойдёт к кризисному состоянию, просев под тяжестью собственных долгов. Лишившись инструмента в виде зеленой бумаги, Вашингтон потерпит крах как сила, которая претендует на глобальное доминирование. Именно поэтому американское руководство время от времени принимало решение кого-то сожрать.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_c84351aa4db22629f5b1a1b343d5c809.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, сша, россия, европа
Новости, Богдан Безпалько, США, Россия, Европа
Безпалько: США планируют съесть Россию после ЕС, а Европу они уже доедают
США нацелились на ресурсы России, однако прежде они выполнят тактическую цель - ликвидировать ЕС, высосав из него все соки. Сказал в интервью изданию Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
"После этого ЕС никакой не конкурент, а стратегическое это сохранение и наращивание глобального доминирования и разрушения России. Пожирание её ресурсов. Оно позволит отсрочить вот кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", - считает Безпалько.
Он пояснил, что экономика, построенная на эмиссии доллара всё равно скоро подойдёт к кризисному состоянию, просев под тяжестью собственных долгов. Лишившись инструмента в виде зеленой бумаги, Вашингтон потерпит крах как сила, которая претендует на глобальное доминирование. Именно поэтому американское руководство время от времени принимало решение кого-то сожрать.
"Вот когда СССР распался, это было волшебным подарком для этой системы, именно по этой причине 90-е годы считаются годами экономического процветания. В Америке оно было обеспечено за счёт нас, значит бывшего СССР, бывшего соцлагеря. Поэтому время от времени они кого-нибудь сжирают. Но, на крайний случай существует выход, когда все эти долги просто обнулятся. Для этого требуется какой-то катаклизм или какой-то конфликт - глобальный или хотя бы супер-региональный", - заключил Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь: