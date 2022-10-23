Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ - 23.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ
Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ - 23.10.2022 Украина.ру
Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "весь мир одобряет" его позицию по украинскому кризису, сообщило 22 октября Andolu
2022-10-23T14:20
2022-10-23T14:20
новости
турция
эрдоган
газ
украина
хабы
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Эрдоган назвал позицию Анкары в украинском вопросе "сдержанной и сбалансированной", подчеркнув, что весь мир одобряет такой подход.Кроме того, он отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды другие государства.В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заметил, что реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. По его мнению, к этому проекту нужно подходить с осторожностью из-за его масштабов и огромных затрат.
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новости, турция, эрдоган, газ, украина, хабы
Новости, Турция, Эрдоган, газ, Украина, хабы

Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ

14:20 23.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Читать в
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "весь мир одобряет" его позицию по украинскому кризису, сообщило 22 октября Andolu
Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет.
Эрдоган назвал позицию Анкары в украинском вопросе "сдержанной и сбалансированной", подчеркнув, что весь мир одобряет такой подход.
Кроме того, он отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды другие государства.
В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заметил, что реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. По его мнению, к этому проекту нужно подходить с осторожностью из-за его масштабов и огромных затрат.
04:45
За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газомЕвросоюз рассчитывал на то, что биржевое ценообразование сделает его рынок привлекательным для продавцов, но на деле все оказалось куда сложнее и опаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
 
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Заголовок открываемого материала
14:37Танки, засады, беспилотники и артиллерия. Военный эксперт о том, как Россия отчаянно бьется с ВСУ
14:20Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ
14:12Во Львове начали производить детские бронежилеты
13:56"Обстреливать стали подлее": жители самого опасного района Донецка рассказали правду о происходящем
13:44Эксперт рассказал, как Россия обеспечила себе надежный тыл для войны с НАТО на Украине
13:32Мы как ежи в лесу. Военный эксперт о том, почему превосходство в артиллерии не помогло ВС РФ добить ВСУ
13:17"Мы танцуем на краю вулкана": Саркози высказался о помощи Украине
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12:20Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
12:18Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября
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