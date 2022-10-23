Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "весь мир одобряет" его позицию по украинскому кризису, сообщило 22 октября Andolu
Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет.
Эрдоган назвал позицию Анкары в украинском вопросе "сдержанной и сбалансированной", подчеркнув, что весь мир одобряет такой подход.
Кроме того, он отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды другие государства.
В интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заметил, что реализация идеи президента РФ Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов российского газа в Европу через Турцию требует больших усилий и инвестиций, и зависит от готовности европейских компаний к таким поставкам. По его мнению, к этому проекту нужно подходить с осторожностью из-за его масштабов и огромных затрат.
04:45За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газомЕвросоюз рассчитывал на то, что биржевое ценообразование сделает его рынок привлекательным для продавцов, но на деле все оказалось куда сложнее и опаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов