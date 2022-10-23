Эрдоган похвалил себя и свою политику по Украине – СМИ

За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом

Евросоюз рассчитывал на то, что биржевое ценообразование сделает его рынок привлекательным для продавцов, но на деле все оказалось куда сложнее и опаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов