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В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ

В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ

Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский внес в украинский парламент законопроект о досрочном присваивании военнослужащим званий в качестве поощрений. Об этом 23 октября сообщает Telegram-канал ВР

2022-10-23T11:53

2022-10-23T11:53

2022-10-23T11:53

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Законодательство Украины предоставляет право военному руководству поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы.Законопроект Вениславского предлагает изменить этот порядок.Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости большей милитаризации страны и создания "культа военного".Несколько месяцев Верховная Рада рассматривала возможность обязательной постановки на учет гражданок Украины с определенными гражданскими специальностями, однако, в октября было принято окончательное решение о том, что женщины будут проходить военную службу только по добровольному желанию.

https://ukraina.ru/20220602/1034085992.html

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новости, верховная рада, всу, украина