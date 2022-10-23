В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
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В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ
В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ
Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский внес в украинский парламент законопроект о досрочном присваивании военнослужащим званий в качестве поощрений. Об этом 23 октября сообщает Telegram-канал ВР
2022-10-23T11:53
2022-10-23T11:53
новости
верховная рада
всу
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Законодательство Украины предоставляет право военному руководству поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы.Законопроект Вениславского предлагает изменить этот порядок.Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости большей милитаризации страны и создания "культа военного".Несколько месяцев Верховная Рада рассматривала возможность обязательной постановки на учет гражданок Украины с определенными гражданскими специальностями, однако, в октября было принято окончательное решение о том, что женщины будут проходить военную службу только по добровольному желанию.
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новости, верховная рада, всу, украина
Новости, Верховная Рада, ВСУ, Украина

В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ

11:53 23.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Член комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский внес в украинский парламент законопроект о досрочном присваивании военнослужащим званий в качестве поощрений. Об этом 23 октября сообщает Telegram-канал ВР
Законодательство Украины предоставляет право военному руководству поощрять подчиненный личный состав путем досрочного присвоения дежурного воинского звания только один раз за все время прохождения военной службы.
Законопроект Вениславского предлагает изменить этот порядок.
Учитывая сложившуюся в Украине ситуацию, существует необходимость предоставления возможности поощрять военнослужащих путем досрочного присвоения очередного воинского звания во второй раз.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости большей милитаризации страны и создания "культа военного".
Несколько месяцев Верховная Рада рассматривала возможность обязательной постановки на учет гражданок Украины с определенными гражданскими специальностями, однако, в октября было принято окончательное решение о том, что женщины будут проходить военную службу только по добровольному желанию.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:09
Две женщины и два ветерана в каждой пятерке партийного списка: Верховную Раду ждет феминизация и милитаризацияДепутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу внес в Верховную Раду Украины (ВРУ) законопроект, который обязывает включать в каждую пятерку избирательного списка партии минимум двух участников боевых действий, документ опубликован на официальном портале ВРУ
 
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