Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Попытки ВСУ продолжать наступление привели к "катастрофическим потерям" сил киевского режима на всех участках фронта, что привело к стабилизации линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что неизвестно, совершают ли ВСУ перегруппировку или же ожидают подкрепления для продолжения наступления.
Но их потери уже бросаются в глаза. Они просто катастрофические на всех участках фронта. Украинская армия пытается атаковать в лоб, не мудрствуя. Мы эти колонны, которые двигаются от линии соприкосновения и предназначены для усиления украинских войск, обнаруживаем с помощью беспилотников и уничтожаем с помощью артиллерии и ВКС
Он добавил, что ВСУ могут продолжить попытки наступления, в частности, на Северодонецк и Лисичанск. Однако "противник потерял надежду на то, что ему удастся легко пробить оборону и выйти на новые рубежи", отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.