Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ - 21.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ
Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ - 21.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ
Попытки ВСУ продолжать наступление привели к "катастрофическим потерям" сил киевского режима на всех участках фронта, что привело к стабилизации линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-10-21T07:15
2022-10-21T07:15
новости
спецоперация
юрий кнутов
потери всу
наступление
северодонецк
лисичанск
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Он указал, что неизвестно, совершают ли ВСУ перегруппировку или же ожидают подкрепления для продолжения наступления.Он добавил, что ВСУ могут продолжить попытки наступления, в частности, на Северодонецк и Лисичанск. Однако "противник потерял надежду на то, что ему удастся легко пробить оборону и выйти на новые рубежи", отметил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html
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новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, наступление, северодонецк, лисичанск
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, потери ВСУ, наступление, Северодонецк, Лисичанск

Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ

07:15 21.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Попытки ВСУ продолжать наступление привели к "катастрофическим потерям" сил киевского режима на всех участках фронта, что привело к стабилизации линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что неизвестно, совершают ли ВСУ перегруппировку или же ожидают подкрепления для продолжения наступления.

Но их потери уже бросаются в глаза. Они просто катастрофические на всех участках фронта. Украинская армия пытается атаковать в лоб, не мудрствуя. Мы эти колонны, которые двигаются от линии соприкосновения и предназначены для усиления украинских войск, обнаруживаем с помощью беспилотников и уничтожаем с помощью артиллерии и ВКС

Он добавил, что ВСУ могут продолжить попытки наступления, в частности, на Северодонецк и Лисичанск. Однако "противник потерял надежду на то, что ему удастся легко пробить оборону и выйти на новые рубежи", отметил эксперт.
граница Херсонской области
Вчера, 04:56
Битва за Херсон. Подробности и прогнозыО том, почему ВСУ хочет сделать из этого города очередной "Сталинград"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий Кнутовпотери ВСУнаступлениеСеверодонецкЛисичанск
 
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