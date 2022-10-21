https://ukraina.ru/20221021/1039953965.html

Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ

Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ - 21.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о катастрофических потерях ВСУ

Попытки ВСУ продолжать наступление привели к "катастрофическим потерям" сил киевского режима на всех участках фронта, что привело к стабилизации линии фронта. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-10-21T07:15

2022-10-21T07:15

2022-10-21T07:15

новости

спецоперация

юрий кнутов

потери всу

наступление

северодонецк

лисичанск

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Он указал, что неизвестно, совершают ли ВСУ перегруппировку или же ожидают подкрепления для продолжения наступления.Он добавил, что ВСУ могут продолжить попытки наступления, в частности, на Северодонецк и Лисичанск. Однако "противник потерял надежду на то, что ему удастся легко пробить оборону и выйти на новые рубежи", отметил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, юрий кнутов, потери всу, наступление, северодонецк, лисичанск