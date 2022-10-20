https://ukraina.ru/20221020/1039910915.html

Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС

Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС - 20.10.2022 Украина.ру

Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС

Быстрый ввод в строй и бесперебойная работа газопровода "Турецкий поток" является показателем того, что Турция является более привлекательным партнёром для РФ, чем страны ЕС. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев

2022-10-20T06:30

2022-10-20T06:30

2022-10-20T06:30

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Он напомнил, что сам газопровод является модификацией ранее обсуждавшегося много лет, но так и не реализованного проекта "Южный поток" через побережье Болгарии.Напомнив о диверсии на газопроводах "Северный поток", он назвал плохим сигналом для России отсутствие удовлетворительных объяснений со стороны Германии и Дании по поводу происшествия, и отказ включить представителей России в состав следственной комиссии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220525/1034032168.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, турция, политолог, германия, дания, болгария, турецкий поток, северный поток, сотрудничество, диверсии