Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС
Быстрый ввод в строй и бесперебойная работа газопровода "Турецкий поток" является показателем того, что Турция является более привлекательным партнёром для РФ, чем страны ЕС. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он напомнил, что сам газопровод является модификацией ранее обсуждавшегося много лет, но так и не реализованного проекта "Южный поток" через побережье Болгарии.
25 мая, 16:15Крашенинникова рассказала о торге Эрдогана с СШАВступление Швеции и Финляндии в НАТО – очень неприятное для России событие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока что препятствует ему, надеясь «выбить» максимум уступок из Вашингтона. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
Напомнив о диверсии на газопроводах "Северный поток", он назвал плохим сигналом для России отсутствие удовлетворительных объяснений со стороны Германии и Дании по поводу происшествия, и отказ включить представителей России в состав следственной комиссии.
Ничего подобного от Турции мы не ожидаем, поэтому Турция является более привлекательным для нас партнёром
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