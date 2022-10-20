Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС - 20.10.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС
Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС - 20.10.2022 Украина.ру
Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС
Быстрый ввод в строй и бесперебойная работа газопровода "Турецкий поток" является показателем того, что Турция является более привлекательным партнёром для РФ, чем страны ЕС. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T06:30
2022-10-20T06:30
новости
турция
политолог
германия
дания
болгария
турецкий поток
северный поток
сотрудничество
диверсии
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Он напомнил, что сам газопровод является модификацией ранее обсуждавшегося много лет, но так и не реализованного проекта "Южный поток" через побережье Болгарии.Напомнив о диверсии на газопроводах "Северный поток", он назвал плохим сигналом для России отсутствие удовлетворительных объяснений со стороны Германии и Дании по поводу происшествия, и отказ включить представителей России в состав следственной комиссии.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, турция, политолог, германия, дания, болгария, турецкий поток, северный поток, сотрудничество, диверсии
Новости, Турция, политолог, Германия, Дания, Болгария, турецкий поток, Северный поток, сотрудничество, диверсии

Политолог рассказал, почему Турция - более надёжный партнёр России, чем страны ЕС

06:30 20.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Быстрый ввод в строй и бесперебойная работа газопровода "Турецкий поток" является показателем того, что Турция является более привлекательным партнёром для РФ, чем страны ЕС. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он напомнил, что сам газопровод является модификацией ранее обсуждавшегося много лет, но так и не реализованного проекта "Южный поток" через побережье Болгарии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:15
Крашенинникова рассказала о торге Эрдогана с СШАВступление Швеции и Финляндии в НАТО – очень неприятное для России событие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока что препятствует ему, надеясь «выбить» максимум уступок из Вашингтона. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
Напомнив о диверсии на газопроводах "Северный поток", он назвал плохим сигналом для России отсутствие удовлетворительных объяснений со стороны Германии и Дании по поводу происшествия, и отказ включить представителей России в состав следственной комиссии.

Ничего подобного от Турции мы не ожидаем, поэтому Турция является более привлекательным для нас партнёром

Иван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиТурцияполитологГерманияДанияБолгариятурецкий потокСеверный потоксотрудничестводиверсии
 
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