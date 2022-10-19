Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
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Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
Украинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале
2022-10-19T10:43
2022-10-19T10:43
новости
белгород
обстрелы
спецоперация
всу
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В Белгороде власти зафиксировали попадание украинского снаряда по одному из объектов инфраструктуры. Гладков сообщил о незначительных повреждениях. "Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - написал губернатор области.Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий, заключил Гладков.
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новости, белгород, обстрелы, спецоперация, всу
Новости, Белгород, обстрелы, Спецоперация, ВСУ

Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ

10:43 19.10.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Украинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале
В Белгороде власти зафиксировали попадание украинского снаряда по одному из объектов инфраструктуры. Гладков сообщил о незначительных повреждениях.
"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - написал губернатор области.
Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий, заключил Гладков.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 09:25
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов БелгородаЗападные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
 
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