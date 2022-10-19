https://ukraina.ru/20221019/1039899230.html
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
Украинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале
2022-10-19T10:43
2022-10-19T10:43
2022-10-19T10:43
новости
белгород
обстрелы
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_890ecd6a78f78918edf6c39e8441a5e4.jpg
В Белгороде власти зафиксировали попадание украинского снаряда по одному из объектов инфраструктуры. Гладков сообщил о незначительных повреждениях. "Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - написал губернатор области.Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий, заключил Гладков.
https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103428/28/1034282881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8490db5561d862845cab8f68ad33260.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, обстрелы, спецоперация, всу
Новости, Белгород, обстрелы, Спецоперация, ВСУ
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
Украинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале