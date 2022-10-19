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Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ

Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ - 19.10.2022 Украина.ру

Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ

Украинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале

2022-10-19T10:43

2022-10-19T10:43

2022-10-19T10:43

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В Белгороде власти зафиксировали попадание украинского снаряда по одному из объектов инфраструктуры. Гладков сообщил о незначительных повреждениях. "Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", - написал губернатор области.Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий, заключил Гладков.

https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html

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2022

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новости, белгород, обстрелы, спецоперация, всу