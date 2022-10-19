"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию - 19.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221019/1039879064.html
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию - 19.10.2022 Украина.ру
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию
2022-10-19T07:45
2022-10-19T07:45
новости
украина
россия
херсонская область
эвакуация
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_472161f4c1aa6629dacb970307093d92.jpg
Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.Люди выезжали из зоны боевых действий несмотря на то, что боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения, напоминает он. Но правительственные войска Сирии совместно с российскими силами делали все, чтобы вывести мирных людей.В таких динамичных условиях надо защитить как можно больше населенных пунктов. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию, считает КошкинДело в том, что со стороны неонацистского киевского руководства во главе с Зеленским никакого они внимания не уделяется местному населению.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20221007/1039471694.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1f/1038303957_67:0:787:540_1920x0_80_0_0_d2c806ff396e9488d97dffaadc3abb9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, херсонская область, эвакуация, население
Новости, Украина, Россия, Херсонская область, эвакуация, население

"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию

07:45 19.10.2022
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© vk.com
Читать в
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию
Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.
Люди выезжали из зоны боевых действий несмотря на то, что боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения, напоминает он. Но правительственные войска Сирии совместно с российскими силами делали все, чтобы вывести мирных людей.
То же самое во время Специальной военной операции – делается все для того, чтобы сохранить жизни людей, которые попали в зону боевых действий, где возможны маневры, тем более, что нынешние боевые действия сопряжены с высокой степенью маневренности.
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
В таких динамичных условиях надо защитить как можно больше населенных пунктов. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию, считает Кошкин
Дело в том, что со стороны неонацистского киевского руководства во главе с Зеленским никакого они внимания не уделяется местному населению.
Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 09:38
Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской областиУкраинские военнослужащие расстреляли 16 мирных жителей поселка Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом 7 октября сообщил заместитель врио губернатора региона Кирилл Стремоусов в Telegram-канале
 
НовостиУкраинаРоссияХерсонская областьэвакуациянаселение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Постпред США при НАТО Смит: альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
08:15"Всем опасно": эксперт оценил степень риска при вывозе мирного населения из зоны боевых действий
08:07Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожает
08:00"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима
07:57Главу МАГАТЭ Гросси поразили знания Путина про Запорожскую АЭС
07:50Пленные рассказали, что военные ВСУ шли на боевые задания под воздействием амфетамина
07:45"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
07:40В Китае рассказали, когда Вашингтон купил Европу
07:30Эксперт объяснил, как выезд населения Херсонской области поспособствует продвижению СВО
07:29Компания Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS, поставляемых Украине
07:15"Русская рулетка": военкор поделился подробностями своего ранения в Донецке
07:00Военный эксперт рассказал, какой эффект на фронте дало назначение Суровикина
07:00Украина – не последняя точка для России, как и Тайвань для Китая - Дмитрий Дробницкий
06:45Журналист Кирк рассказал об "огромной разнице" между боевиками "Азова"* и обычными бойцами ВСУ
06:30Военный эксперт Леонков рассказал, на каком направлении будут сейчас самые активные боевые действия
06:15Чилийский корреспондент рассказал о преступлениях "Азова"* в Мариуполе
06:12Кирилл Аверьянов: Новый поход на Киев через Белоруссию может вылиться в новые "жесты доброй воли"
06:00"Расправиться с Белоруссией, а потом и с Россией": эксперт раскрыл план США
05:45"Россия - первая в списке": эксперт рассказал, против кого воюет США
05:30"Они теряют технику и личный состав": военный эксперт рассказал, какая сейчас обстановка на фронте
Лента новостейМолния