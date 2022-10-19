https://ukraina.ru/20221019/1039879064.html
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию - 19.10.2022 Украина.ру
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию
2022-10-19T07:45
2022-10-19T07:45
2022-10-19T07:45
новости
украина
россия
херсонская область
эвакуация
население
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Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.Люди выезжали из зоны боевых действий несмотря на то, что боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения, напоминает он. Но правительственные войска Сирии совместно с российскими силами делали все, чтобы вывести мирных людей.В таких динамичных условиях надо защитить как можно больше населенных пунктов. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию, считает КошкинДело в том, что со стороны неонацистского киевского руководства во главе с Зеленским никакого они внимания не уделяется местному населению.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
https://ukraina.ru/20221007/1039471694.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, херсонская область, эвакуация, население
Новости, Украина, Россия, Херсонская область, эвакуация, население
"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию
Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.
Люди выезжали из зоны боевых действий несмотря на то, что боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения, напоминает он. Но правительственные войска Сирии совместно с российскими силами делали все, чтобы вывести мирных людей.
То же самое во время Специальной военной операции – делается все для того, чтобы сохранить жизни людей, которые попали в зону боевых действий, где возможны маневры, тем более, что нынешние боевые действия сопряжены с высокой степенью маневренности.
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов
В таких динамичных условиях надо защитить как можно больше населенных пунктов. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию, считает Кошкин
Дело в том, что со стороны неонацистского киевского руководства во главе с Зеленским никакого они внимания не уделяется местному населению.
Полный текст интервью с военным политологом читайте
на сайте Украина.ру.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.