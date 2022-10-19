https://ukraina.ru/20221019/1039879064.html

"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию

"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию - 19.10.2022 Украина.ру

"Высокая степень маневренности": эксперт о том, для чего жителей Херсонской области вывозят в Россию

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил в интервью Украина.ру, что для защиты населенных пунктов необходимо обеспечить их эвакуацию

2022-10-19T07:45

2022-10-19T07:45

2022-10-19T07:45

новости

украина

россия

херсонская область

эвакуация

население

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Эксперт сравнил организованный выезд населения Херсонской области в российские регионы с созданием гуманитарных коридоров в Сирии.Люди выезжали из зоны боевых действий несмотря на то, что боевики ИГИЛ* не пускали их, обстреливали минометами, из стрелкового вооружения, напоминает он. Но правительственные войска Сирии совместно с российскими силами делали все, чтобы вывести мирных людей.В таких динамичных условиях надо защитить как можно больше населенных пунктов. Для этого необходимо обеспечить их эвакуацию, считает КошкинДело в том, что со стороны неонацистского киевского руководства во главе с Зеленским никакого они внимания не уделяется местному населению.Полный текст интервью с военным политологом читайте на сайте Украина.ру.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20221007/1039471694.html

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новости, украина, россия, херсонская область, эвакуация, население