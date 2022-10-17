Сергей Санакоев: кто он

Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД.



Эксперт Российско—Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.



Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии.



Заместитель председателя Делового совета Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.



1995–2012 гг. — вице—президент Ассоциации "Новый Век".



1998–2012 гг. — председатель правления ОАО "Российско—Китайский Центр торгово—экономического сотрудничества" со дня основания в 1998 г. Российско—Китайский Центр торгово—экономического сотрудничества (РКЦ) учрежден РСПП.



2007–2015 гг. — ответственный секретарь Российско—Китайской Палаты по содействию торговле машинно—технической и инновационной продукцией.



2012–2014 гг. — помощник министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по международным вопросам.



С 2015 г. — президент Российско—Китайского аналитического Центра, президент Российско—Китайского аналитического Центра.



С 2016 г. — президент АНО "Центр исследований и прогнозов развития Азиатско—Тихоокеанского Региона", президент фонда развития Байкальского региона.