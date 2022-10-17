Сергей Санакоев: кто он - 17.10.2022 Украина.ру
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Сергей Санакоев: кто он
Сергей Санакоев: кто он - 17.10.2022 Украина.ру
Сергей Санакоев: кто он
Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД)
2022-10-17T12:38
2022-10-17T12:38
эксперт
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Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД.Эксперт Российско—Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии.Заместитель председателя Делового совета Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.1995–2012 гг. — вице—президент Ассоциации "Новый Век".1998–2012 гг. — председатель правления ОАО "Российско—Китайский Центр торгово—экономического сотрудничества" со дня основания в 1998 г. Российско—Китайский Центр торгово—экономического сотрудничества (РКЦ) учрежден РСПП.2007–2015 гг. — ответственный секретарь Российско—Китайской Палаты по содействию торговле машинно—технической и инновационной продукцией.2012–2014 гг. — помощник министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по международным вопросам.С 2015 г. — президент Российско—Китайского аналитического Центра, президент Российско—Китайского аналитического Центра.С 2016 г. — президент АНО "Центр исследований и прогнозов развития Азиатско—Тихоокеанского Региона", президент фонда развития Байкальского региона.
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Сергей Санакоев: кто он

12:38 17.10.2022
 
© russiancouncil.ruСергей Санакоев
Сергей Санакоев
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Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД)
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД.

Эксперт Российско—Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии.

Заместитель председателя Делового совета Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.

1995–2012 гг. — вице—президент Ассоциации "Новый Век".

1998–2012 гг. — председатель правления ОАО "Российско—Китайский Центр торгово—экономического сотрудничества" со дня основания в 1998 г. Российско—Китайский Центр торгово—экономического сотрудничества (РКЦ) учрежден РСПП.

2007–2015 гг. — ответственный секретарь Российско—Китайской Палаты по содействию торговле машинно—технической и инновационной продукцией.

2012–2014 гг. — помощник министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по международным вопросам.

С 2015 г. — президент Российско—Китайского аналитического Центра, президент Российско—Китайского аналитического Центра.

С 2016 г. — президент АНО "Центр исследований и прогнозов развития Азиатско—Тихоокеанского Региона", президент фонда развития Байкальского региона.
 
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